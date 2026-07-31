La próxima semana se abrirá una nueva fase de participación pública de la futura Ley de Accesibilidad Universal de C-LM

El comisionado para la Accesibilidad de C-LM, José Luis Escudero, durante su visita a la planta industrial de Ilunion TextilCare. - JCCM

GUADALAJARA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha dará la próxima semana un nuevo paso en la tramitación de la futura Ley de Accesibilidad Universal con la apertura de un nuevo periodo de información pública y participación ciudadana, en el que cualquier persona, entidad, empresa o Administración podrá consultar el texto actualizado de la norma y presentar nuevas propuestas para seguir enriqueciéndola.

Así lo ha anunciado el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, durante su visita a la planta industrial de Ilunion TextilCare, líder en la gestión integral de textil, ubicada en Marchamalo (Guadalajara), donde ha explicado que este nuevo trámite culmina el proceso de escucha desarrollado por el Ejecutivo autonómico durante los últimos meses, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Queremos que Castilla-La Mancha cuente con una ley construida entre todos y para todos. Tras incorporar las aportaciones recibidas durante los últimos meses, iniciamos una nueva fase para que la ciudadanía vuelva a participar y contribuya a mejorar un texto que marcará un antes y un después en materia de accesibilidad universal", ha señalado Escudero.

El comisionado ha recordado que el proceso participativo comenzó el pasado mes de febrero y posteriormente se difundieron los seis bloques que conforman el anteproyecto a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha, donde se recibieron más de un centenar de propuestas.

Ahora, una vez revisadas e incorporadas las aportaciones que han enriquecido el texto, el Gobierno regional abrirá un nuevo periodo de información pública de 30 días hábiles para seguir recabando propuestas antes de continuar con la tramitación de la futura Ley de Accesibilidad Universal.

Durante la visita a Ilunion TextilCare, Escudero ha puesto en valor el trabajo que desarrolla esta entidad como referente en inclusión laboral y accesibilidad, destacando que constituye un ejemplo del modelo que el Gobierno regional quiere seguir impulsando con la nueva normativa.

En este sentido, ha explicado que el ámbito laboral ocupará un lugar destacado en la futura Ley de Accesibilidad Universal, incorporando medidas dirigidas a favorecer entornos de trabajo accesibles tanto en el sector público como en el privado.

"El empleo es una parte esencial de la vida de las personas y los entornos laborales deben diseñarse para que cualquier persona pueda desarrollar su trabajo con autonomía, seguridad e igualdad de oportunidades. La accesibilidad no puede limitarse a eliminar barreras físicas; también debe garantizar procesos comprensibles, tecnologías accesibles y los ajustes razonables necesarios", ha afirmado.

Durante el recorrido por las instalaciones, el comisionado ha podido conocer el funcionamiento de la planta y las soluciones incorporadas para adaptar los espacios, los procesos y los puestos de trabajo a las necesidades de cada profesional.

Con el asesoramiento especializado de Ilunion Accesibilidad, la planta ha incorporado adaptaciones ergonómicas, señalización accesible, apoyos tecnológicos, mejoras para facilitar los desplazamientos y adecuaciones específicas de los puestos en función de las necesidades de cada persona.

En la visita han participado también el presidente del Consejo Territorial del Grupo Social ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez; el director territorial de la zona centro de Ilunion TextilCare, Íñigo Jiménez; y la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marchamalo, María Carmen Martín.

Escudero ha agradecido la implicación del Grupo Social ONCE y de Ilunion en el proceso de elaboración de la futura Ley de Accesibilidad Universal, destacando las aportaciones realizadas por ambas entidades durante los distintos procesos de participación impulsados por el Gobierno regional.

"Las entidades que trabajan cada día por la inclusión de las personas con discapacidad son aliadas imprescindibles para construir una Castilla-La Mancha más accesible. Su experiencia y conocimiento están siendo fundamentales para elaborar una ley útil, ambiciosa y adaptada a la realidad", ha concluido.