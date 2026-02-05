El proyecto i4CAMhub presenta su edición 2.0 en una jornada enfocada a ofrecer soluciones para las pymes

Jornada sobre el proyecto europeo i4CAMhub. - ITECAM

El proyecto europeo i4CAMhub (Innovation for Competitiveness and Advanced Manufacturing), European Digital Innovation HUB de Castilla-La Mancha, ha celebrado este jueves, en el marco de su nueva edición 2.0, una jornada en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Ciudad Real que se ha centrado en aportar soluciones reales en digitalización para las pymes.

Durante el evento, al que han asistido más de 40 personas, se ha hecho un balance de los hitos alcanzados durante los tres años que ha durado la primera fase del proyecto.

El vicerrector de Universidad Digital en la Universidad de Castilla- La Mancha, Ismael García, y el director general de Itecam, Jorge Parra, han destacado que 393 empresas han participado en los espacios demostradores llevados a cabo (enfocados en temáticas como la IA, la robótica o los gemelos digitales) y que 68 empresas y emprendedores se han beneficiado de pilotos personalizados.

Además, también han resaltado la gran relevancia de los eventos de networking, con 480 empresas asistentes y 1.360 reuniones one-to-one organizadas, así como las actividades de divulgación (jornadas y webinars) con 2.137 participantes.

Por su parte, la formación ha contado con más de 1.300 asistentes en los 56 cursos organizados.

La jornada ha sido inaugurada por José María Cabanes, secretario general en la Cámara de Comercio de Ciudad Real; Iván Torres, presidente de Itecam; la directora en la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (Innocam), Charo Serrano; la portavoz de Gobierno en la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco y el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Miguel Ángel Díaz.

"i4CAMhub nació con una idea muy clara: ayudar a las pymes de Castilla-La Mancha a mejorar su competitividad a través de la tecnología, siempre desde un enfoque práctico y adaptado a sus necesidades", ha asegurado Iván Torres, presidente de Itecam durante su intervención.

"Los datos de los últimos años confirman que vamos en la buena dirección: cientos de empresas participantes en demostradores tecnológicos, decenas de pilotos personalizados, miles de asistentes a jornadas, formaciones y encuentros B2B, y un creciente interés por parte de pymes y emprendedores por avanzar en su madurez digital", ha añadido.

APUESTA DE LA JUNTA POR LA INNOVACIÓN

El delegado de Economía, Miguel Ángel Díaz Brazales, ha destacado la "apuesta" del Gobierno de Castilla-La Mancha por la innovación contribuyendo a fortalecer el sector empresarial con ayudas por importe de 6 millones de euros incluidas en el Plan Adelante que se han invertido ya en proyectos tanto en comercio como en la industria manufacturera, en la transformación hacia la digitalización.

Unas ayudas que se suman a los 3 millones de euros de la nueva convocatoria en la línea de Digitalización pendiente por resolver a la que se han presentado más de un centenar de proyectos con el objetivo de que "Castilla-La Mancha vaya por un buen camino en el ámbito de la digitalización y de la transformación de nuestras PYMES". Se trata de "herramientas que son fundamentales para poder desarrollar nuestro territorio en una provincia rural como es Ciudad Real".

Durante la jornada, Díaz Brazales ha afirmado que "Castilla La Mancha es una de las regiones que más tiene que decir no en este proceso de digitalización ya que se trata de la región más industrializada de España demostrando que tenemos ese potencial empresarial y que apostando por la innovación y por la digitalización, puede liderar en nuestro país el crecimiento en riqueza y en generación de empleo".

De ahí, que haya afirmado "la importancia de la colaboración institucional y entidades empresariales para conseguir el objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha de seguir creciendo en el ámbito empresarial y hacerlo, además, avanzando", además de "anticipándonos, a todas las herramientas que van a ser fundamentales a lo largo de este nuevo periodo que en el que nos adentramos ya hace un tiempo, como es la digitalización".

Por su parte, la directora gerente de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, Charo Serrano, ha puesto en valor la celebración de la jornada organizada por el ITECAM en la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, convencida de "va a ser un importante instrumento para articular muchas de las políticas en materia de innovación que el Gobierno regional tiene en mente".

En este sentido, se ha referido al nuevo Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla La Mancha, recientemente aprobado, en el que una de las actuaciones que plantea es la formación y la consolidación de este hub de digitalización, "de manera que estamos convencidos que va a permitir que todo eso se lleve a cabo para que el sector empresarial de la región se fortalezca, sea atendido y acompañado en ese proceso de digitalización de sus procesos y lleguemos a dar muchos frutos con él".