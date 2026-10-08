El proyecto Idiscam Science College, finalista en las Jornadas de Gestión de Investigación celebradas en Cádiz

El programa Idiscam Science College, impulsado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa Idiscam Science College, impulsado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha, ha sido seleccionado como una de las seis iniciativas finalistas de Buenas Prácticas en Gestión de la Investigación en las Jornadas Anuales 2026 de la Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica, Hospitalaria y Biosanitaria (Regic), celebradas en Cádiz.

La selección sitúa al programa desarrollado por Idiscam entre seis iniciativas elegidas por el comité evaluador de Regic a nivel nacional y supone un reconocimiento al modelo de acompañamiento y apoyo al investigador que el Instituto castellano-manchego viene desarrollando para reforzar la calidad y competitividad de los proyectos de investigación sanitaria, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La coordinadora de Proyectos de Idiscam, Beatriz Gallego Gómez, presentó el Idiscam Science College ante los profesionales participantes en las jornadas, dentro de una sesión dedicada a las seis buenas prácticas seleccionadas a nivel nacional.

El programa de Idiscam comparte esta selección con iniciativas de instituciones de investigación vinculadas a centros sanitarios de referencia como el Hospital Clínico Universitario de Valencia, el Hospital Universitario de Salamanca o el Parc Taulí Hospital Universitari de Sabadell, además de Fisabio, fundación que gestiona la investigación sanitaria en buena parte de la red pública valenciana, y el Centre for Genomic Regulation (CRG) de Barcelona, centros de referencia en investigación biomédica y genómica.

Las Jornadas Anuales de Regic constituyen uno de los principales puntos de encuentro de los profesionales dedicados a la gestión de la investigación biosanitaria en España.

La edición de este año reúne en el Palacio de Congresos de Cádiz a más de 300 profesionales, la cifra más alta registrada hasta ahora por este encuentro.

ACOMPAÑAR AL INVESTIGADOR

El Idiscam Science College nació como un programa de acompañamiento y asesoramiento científico especializado destinado a reforzar la calidad del planteamiento, diseño y elaboración de proyectos de investigación y mejorar sus posibilidades de éxito en convocatorias competitivas de financiación.

Este programa está patrocinado por Fondos de la Fundación 'La Caixa' gestionados por Caixabank.

El Idiscam Science College acompaña a los investigadores a lo largo del proceso de preparación de las propuestas, proporcionando soporte técnico, metodológico y estratégico y facilitando herramientas para transformar ideas científicas de calidad en proyectos sólidos, viables y competitivos.

La primera edición permitió constatar el interés de la comunidad investigadora por este modelo de apoyo.

Se recibieron 19 solicitudes y se alcanzó un porcentaje de presentación del 87 por ciento.

Además, los proyectos participantes en el Science College representaron el 43 por ciento del total de solicitudes presentadas por Idiscam a la convocatoria de Proyectos de I+D+i en Salud de la Acción Estratégica en Salud 2026.

Estos resultados han llevado al Instituto a poner en marcha este mes de septiembre una segunda edición, dirigida tanto a investigadores junior como senior y orientada especialmente a la preparación de propuestas para la Acción Estratégica en Salud 2027 del Instituto de Salud Carlos III.

La selección del Idiscam Science College entre las seis buenas prácticas finalistas de Regic supone un nuevo reconocimiento al proceso de fortalecimiento de las estructuras de apoyo a la investigación sanitaria que se está desarrollando en Castilla-La Mancha y a un modelo que sitúa las necesidades del investigador en el centro de la gestión.