El proyecto del Valle de Toledo mantendrá el mirador pero eliminará la fuente y las balizas lumínicas, según Velázquez

El alcalde de Toledo, Carlos Velázaquez - AYTO TOLEDO

TOLEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto del Valle de Toledo mantendrá el mirador pero eliminará la fuente y las balizas lumínicas, según ha confirmado este martes el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, preguntado al respecto antes de participar en la presentación de las actividades de celebración del 25 aniversario de la constitución del Consorcio.

Ha querido dejar claro que una cosa era el auditorio y otra cosa es el proyecto que está en licitación en estos momentos. "No tiene absolutamente nada que ver uno con el otro". Ha asegurado que en su día él anunció "un espacio de auditorio efímero" que se iba a hacer en colaboración con los estudiantes de la Escuela de Arquitectura.

De hecho, ha afirmado, los estudiantes, --los de segundo pero con la colaboración de los de quinto y con la guía de los profesores--, plantearon una serie de propuestas. "Eso no tiene nada que ver con el proyecto que en estos momentos está encima de la mesa y se está desarrollando", ha abundado el regidor toledano.

En relación a este segundo proyecto --ha apuntado-- "no contemplaba ningún auditorio", sino que contempla un mirador. "Un auditorio es un auditorio para coger mucha gente y un mirador es un punto donde mirar, tenga banco o no tenga banco", ha querido clarificar el alcalde.

Respecto a este proyecto, ha confirmado que el Ayuntamiento de Toledo sí que se está planteando "algunos cambios" como eliminar la fuente y las balizas lumínicas nocturnas. "Estas dos cuestiones seguramente que se retiren del proyecto y nos centremos en facilitar la posibilidad de descubrir una parte del valle que en estos momentos lamentablemente no conoce mucha gente".

"Lo que queremos es un proyecto que redescubra nuevos caminos a muchas personas que conocen el valle, pero esta parte del valle no, que es la parte que va desde la ronda del valle hasta el aparcamiento del Hospital Geriátrico del Valle", ha incidido el regidor.

Sobre las balizas, ha dicho que "no tenía mucho sentido" que existiera iluminación en la parte alta del Valle cuando "no hay iluminación en la propia ronda del Valle, que es donde fundamentalmente hay más tráfico de peatones y de vehículos".

Por lo tanto, "vamos a tratar, porque el proyecto ya está en licitación, de que esa iluminación vaya a la zona de la ronda del Valle, que es donde es más necesario y más útil en estos momentos".