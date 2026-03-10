Velázquez señala que todo parece indicar que "reinará la cordura" respecto a la parada en Toledo del AVE Madrid-Lisboa

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. - AY TOLEDO - Archivo

TOLEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha señalado este martes que todo parece indicar que "reinará la cordura" respecto a la parada en Toledo del AVE Madrid-Lisboa y que el Ministerio atenderá a la propuesta que planteó el Ayuntamiento denominada 'Toledo AVE'.

Una propuesta que, según ha defendido el regidor, resolvía todas las objeciones que planteaban las distintas opciones propuestas por el resto de administraciones, especialmente por el Ministerio, porque "resolvía la cuestión patrimonial y de protección del paisaje, así como la cuestión medioambiental, arqueológica y de inundabilidad".

"Estas cuatro cuestiones las resolvía y además garantizaba el mantenimiento con los servicios actuales y ojalá que se pudieran ampliar los servicios actuales en el futuro de la estación de Santa Bárbara de unión con Madrid", ha manifestado el alcalde preguntado al respecto antes de participar en la presentación de las actividades de celebración del 25 aniversario de la constitución del Consorcio.