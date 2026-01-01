Un proyecto sobre el yacimiento El Cruce de Caudete (Albacete) permitirá completar la lista faunística del lugar

Equipo de investigación del MUPE. - MUPE

ALBACETE, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de investigación sobre el yacimiento El Cruce de Caudete (Albacete) va a permitir obtener nuevos datos y completar la lista faunística del sitio, además de favorecer la intervención y conservación de ejemplares fósiles.

El Museo Paleontológico de Elche (MUPE) participa en el proyecto, denominado 'Vertebrados fósiles, paleoambiente y patrimonio en la cuenca de Caudete', que ha consistido en la preparación fósil de restos en el laboratorio, en la que se incluye un carnívoro desconocido hasta el momento.

Este proyecto de investigación ha sido financiado por la Viceconsejería de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha en el procedimiento de concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación del patrimonio Arqueológico y Paleontológico la región para el año 2025, con cofinanciación de la Universitat de València y la propia Fundación Cidaris.

Según ha informado el MUPE en un comunicado, en 2019, durante la finalización de las obras de la autovía A-33 a su paso por Caudete (Albacete) se localizó un yacimiento paleontológico denominado El Cruce. Tras notificarlo a la administración, y una vez obtenido un permiso de intervención, el equipo de la Fundación Cidaris, gestora del Museo Paleontológico de Elche (MUPE), realizó una campaña valorativa que derivó en un seguimiento paleontológico de la obra durante seis meses a lo largo de 2020.

La intervención permitió recuperar más de 6.000 registros fósiles del Mioceno superior, actualmente depositados en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha (MUPA) y numerosa información científica desconocida hasta la fecha. Desde entonces, y en colaboración con investigadores del Área de Paleontología de la Universitat de València, se han realizado diferentes presentaciones a congresos científicos.