PSOE abandona el pleno de Talavera por "incumplimientos" de acuerdos y Gregorio dice que se cumplen "a rajatabla"

Pleno de Talavera sin el PSOE. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina han abandonado este viernes el pleno como protesta ante los "incumplimientos reiterados" de los acuerdos plenarios, mientras que el alcalde, José Julián Gregorio, defendiendo la lealtad para recordar que el pleno constituye "la máxima representación de todos los talaveranos y de todas las talaveranas".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Gutiérrez, ha recordado que el pleno es el máximo órgano de representación democrática de un ayuntamiento y, por tanto, sus acuerdos son de obligado cumplimiento para el Gobierno municipal.

Asimismo, ha señalado que el alcalde, como presidente del pleno, debe cumplir y hacer cumplir los acuerdos que han sido aprobados en el mismo. "Sin embargo, Gregorio ha demostrado que se olvida de aquellas iniciativas que no le resultan convenientes, la mayoría de ellas propuestas por el Grupo Socialista".

"Una falta de decoro y respeto institucional", han argumentado, que se ha vuelto a plasmar cuando "han dejado sobre la mesa mociones que afectaban a la campaña de verano de piscinas y que perfectamente bien se podían haber aprobado por el Gobierno local porque tenían quórum suficiente para haberlas sacado adelante".

Esto viene a demostrar, ha señalado el portavoz, "que lo único que PP y Vox buscan en los plenos es el enfrentamiento político". Como ejemplo más reciente, el portavoz ha recordado que durante el pasado pleno se aprobó la colocación de la bandera LGTBI antes de la celebración del Día del Orgullo y, a pesar de que fue aprobada por mayoría y a pesar de que la secretaria del Ayuntamiento emitió el correspondiente informe antes de la finalización del pleno, "Gregorio incumplió este acuerdo, demostrando una vez más que le queda grande el traje de alcalde de una ciudad como Talavera".

Desde el Grupo Socialista también han denunciado que en cada pleno el alcalde permite "de manera sistemática" la existencia de un tercer turno de intervención para los grupos de PP y Vox durante los debates, pese a que dicho turno "no está contemplado ni en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del pleno ni en ninguna otra legislación".

El Grupo Socialista también ha denunciado la "falta de transparencia y trabas" a la hora de acceder a los expedientes del Ayuntamiento por parte del Gobierno local, lo que ha obligado al PSOE incluso a personarse en el Juzgado para poder acceder a esta información que debería estar a disposición no solo de los concejales del Grupo Socialista, sino también de toda la ciudadanía.

LOS ACUERDOS SE CUMPLEN "A RAJATABLA"

De su lado, el alcalde ha explicado que la oposición ha justificado su ausencia alegando "el supuesto" incumplimiento de algunos acuerdos plenarios, como la colocación de la bandera LGTBI o la creación de una oficina de información para los afectados por las inundaciones.

Sin embargo, ha asegurado que ambos acuerdos se han cumplido "a rajatabla". En ese sentido, ha recordado que la bandera fue instalada y que, en el caso de las inundaciones, "pusimos todo el Ayuntamiento a disposición de los afectados", por lo que, a su juicio, se han cumplido todos los acuerdos aprobados por el Pleno.

El alcalde ha avanzado que se han dejado sobre la mesa todas las proposiciones previstas para esta sesión con el objetivo de volver a debatirlas en el próximo Pleno municipal.

Entre ellas, ha destacado la iniciativa relativa a la regeneración democrática, un asunto que, según ha dicho, la oposición "no ha querido discutir", así como la proposición para exigir que la llegada del AVE a Talavera sea una realidad antes de 2030.

José Julián Gregorio ha insistido en que el Pleno municipal forma parte de las instituciones democráticas que representan a todos los ciudadanos y ha apelado a la responsabilidad de todos los grupos políticos. "Aquí hay que ser fieles a la Constitución, y el Pleno está dentro de esa Constitución que representa a todos los talaveranos", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento ha aprobado numerosas mociones dirigidas a la Junta de Comunidades para reclamar mejoras para Talavera y ha lamentado que "ninguna de ellas haya sido atendida".

Por último, Gregorio ha defendido la actitud institucional mantenida por el equipo de Gobierno y ha criticado la decisión de la oposición de no asistir al Pleno. "Nosotros hemos sido institucionalmente fieles, pero hoy hemos visto que la oposición ha sido una traidora institucional", ha concluido.

"FALTA DE RESPETO" HACIA EL AYUNTAMIENTO

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús García-Barroso, ha lamentado el abandono del Grupo Municipal Socialista durante la sesión plenaria, una decisión que ha calificado de "poco respetuosa con la institución" y que, a su juicio, supone también una "falta de respeto" hacia el Ayuntamiento y hacia la representatividad de los talaveranos.

García-Barroso ha defendido que "no se debe ni se puede tener miedo a la hora de tratar cuestiones muy delicadas y de máxima candencia en este momento en España", y ha señalado que entre ellas se encuentra "la repulsa de la corrupción que está embargando y rodeando hasta cotas prácticamente insospechadas al presidente Pedro Sánchez".

Por ello, ha asegurado que "el PSOE tiene que estar a las duras y a las maduras y ser coherente con lo que predica, pero luego en algunas instancias no se practica". En ese sentido, ha reclamado al PSOE "madurez política" para afrontar el debate y responder a los asuntos que se plantean en el Pleno. "Debe ser maduro a nivel político y contestar y dar la cara, y no dar la espantada como hoy se ha dado en el Pleno", ha afirmado.

El portavoz 'popular' también ha incidido en que todos los grupos municipales deben defender los intereses de Talavera y seguir instando para que el AVE sea una realidad antes de 2030, "como así Bruselas lo ha dictado tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Lisboa".

García-Barroso ha explicado que la salida del Grupo Municipal Socialista ha obligado a dejar varios asuntos sobre la mesa, ya que "nosotros sí tenemos respeto con el Pleno y nosotros sí queremos que se debatan, y se debatirán en el próximo Pleno".

En ese sentido, ha lamentado que "se ha dado la espantada del Grupo Municipal Socialista en el pleno municipal". "Creo que es una actitud poco respetuosa con la institución plenaria, respetable como decisión, pero poco respetuosa con el Ayuntamiento, y tampoco es respetuosa con la representatividad municipal de los talaveranos", ha señalado.