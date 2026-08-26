PSOE acusa a Gregorio de convertir la FEMP en un "instrumento del PP" y le exige rectificar la convocatoria sobre Ceuta

Archivo - El alcalde de Marchamalo, Rafa Esteban, en entrevista con Europa Press. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (Fempclm) y portavoz del Grupo Socialista en la institución, Rafael Esteban, ha remitido una carta formal al presidente de la entidad, José Julián Gregorio, para trasladarle su "absoluta disconformidad" con la decisión de sumarse a la convocatoria de concentraciones del próximo 2 de septiembre ante los ayuntamientos por la situación en Ceuta.

En su misiva, Esteban denuncia que esta adhesión se ha adoptado de forma completamente "unilateral", ya que no ha recibido ninguna comunicación previa, no se le ha consultado como vicepresidente y el asunto tampoco ha sido debatido ni acordado por los órganos de dirección de la federación.

Según informa el partido, el portavoz socialista lamenta tener conocimiento de esta medida una vez ya adoptada y difundida, advirtiendo de que "no se trata de una posición institucional consensuada, sino de una decisión exclusiva de la Presidencia", que pretende trasladarse a todos los consistorios de la región como si representara al conjunto de la Federación.

En este sentido, el dirigente socialista ha dejado clara su "solidaridad con Ceuta, sus instituciones y sus habitantes", reconociendo que la grave situación que atraviesan exige apoyo y cooperación entre administraciones. Sin embargo, ha criticado que la convocatoria de la FEMP nacional también se haya anunciado sin consenso previo y "mezclando la solidaridad institucional con valoraciones políticas y reproches al Gobierno de España".

A su juicio, esta circunstancia hacía aún más necesario que la federación autonómica "fijara una posición propia y compartida antes de adherirse automáticamente".

"UN ÓRGANO MÁS DEL PP PARA LA CONFRONTACIÓN POLÍTICA"

Para Esteban, esta forma de proceder supone convertir, por primera vez en su historia, a la Fempclm en "un órgano más del Partido Popular para la confrontación política con el Gobierno de España".

En su escrito, el dirigente socialista reprocha a Gregorio que "utilice una institución plural, cuyo valor ha sido siempre el diálogo y la cooperación, para respaldar una iniciativa política del PP", ya que esto supone, ha asegurado, "romper con el sentido colectivo y la voluntad de acuerdo que siempre han caracterizado a la Federación, debilitando así su legitimidad y capacidad de representación".

Ante esta situación, el vicepresidente exige a la Presidencia una rectificación y un cambio inmediato en su forma de proceder, solicitando formalmente que se aclare a los ayuntamientos que esta convocatoria no responde a un acuerdo de los órganos de gobierno, que su participación se considere estrictamente voluntaria y que se convoque de urgencia una reunión de los órganos de dirección para analizar la cuestión.

Finalmente, reclama que la Fempclm inste a la dirección nacional a consensuar previamente este tipo de movilizaciones y ha propuesto que, si se quiere mantener el apoyo a Ceuta, "se trabaje en una declaración institucional compartida centrada en la solidaridad, la convivencia y el respeto a la legalidad y la cooperación entre administraciones", pero libre de cualquier utilización partidista.