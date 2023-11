PSOE acusa a Velázquez de volver a "mentir" anunciando un acuerdo con la Guardia Civil para el traslado del cuartel

TOLEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha asegurado que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, "ha vuelto a mentir de manera descarada" a los toledanos anunciando un acuerdo con la Guardia Civil para el traslado del cuartel al Polígono que, según aseguran los socialistas, "ha sido desmentido" por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Tras conocerse que ni la Delegación de Gobierno, ni el Ministerio de Interior ni la Guardia Civil han recibido comunicación alguna por parte del Ayuntamiento para la construcción del nuevo acuartelamiento en el Polígono, el PSOE ha vuelto denunciar "las 1.001 mentiras de Velázquez a los toledanos".

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha afirmado que las manifestaciones del delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca, "confirman una nueva mentira a los toledanos, que se ha revelado como un alcalde que miente de manera compulsiva por sus propios intereses".

En este sentido, "o el alcalde no sabe de lo que habla o quién habla y no conoce la realidad de los asuntos que afectan a los ciudadanos, o nos está tomando por tontos a todos los toledanos", ha dicho la portavoz, quien ha lamentado que "los enredos y el interés de Velázquez por ocultar su pésima gestión con ataques permanentes a la alcaldesa Milagros Tolón está perjudicando gravemente a los intereses de la ciudad en general y de la Guardia Civil en particular".

Noelia de la Cruz ha señalado que Velázquez "no sólo miente cuando anuncia un acuerdo que no existe, también mintió cuando dijo que iba a trasladar el cuartel a los terrenos del Virgen de la Salud y cuando dijo que no había dinero, reconociendo ahora que sí había partida en los Presupuestos Generales del Estado".

La portavoz socialista ha explicado que Milagros Tolón "se empeñó en conseguir la financiación necesaria para el nuevo cuartel por parte del Ministerio" y, en cuanto a su ubicación en La Peraleda, "se eligió la que querían los propios guardias civiles por las comunicaciones, la seguridad, el espacio y el bienestar de las familias", según ha informado el PSOE en nota de prensa.