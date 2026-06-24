PSOE advierte que la vuelta de la bandera LGTBI a Ayuntamiento Toledo "no puede blanquear políticas negacionistas de PP"

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TOLEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha pedido que el regreso de la bandera LGTBI al balcón del Ayuntamiento de Toledo se haga en un acto público "con la relevancia que merece", al tiempo que ha advertido de que este gesto "no puede blanquear las políticas negacionistas del PP desde 2023".

Los socialistas han reaccionado de este modo después del cambio de criterio de Vox, que desde que está en el equipo de Gobierno con el PP ha impedido este acto simbólico.

En nota de prensa, el principal grupo de la oposició ha celebrado la colocación de la bandera LGTBI, recordando que la ausencia de este símbolo durante todo este tiempo "ha respondido exclusivamente a una decisión política del alcalde y de su partido, el Partido Popular".

"La presión ejercida por el Grupo Socialista, por el movimiento asociativo y por toda la ciudadanía comprometida con la igualdad ha obligado al alcalde a rectificar", ha dicho De la Cruz, que ha lamentado que los 'populares' hayan rechazado durante tres años todas las iniciativas impulsadas por el PSOE para recuperar la presencia de la bandera del Orgullo en la fachada consistorial.

"Estamos orgullosos de que, por fin, la bandera vuelva al balcón del Ayuntamiento porque representa una ciudad inclusiva, segura y comprometida con los derechos humanos y con la lucha contra los discursos de odio".

A juicio de los socialistas, lo ocurrido en las últimas 24 horas demuestra que "el argumento utilizado durante años por el Partido Popular para justificar la ausencia de la bandera era mentira y lo que hizo la vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares, fue cumplir el reglamento orgánico del pleno, porque llevaban tres años incumpliéndolo ambas formaciones".

SITUACIÓN "ESPERPÉNTICA"

"Ahora dice la señora Cañizares que lo que quiere es cumplir la legalidad y que no había ningún acuerdo explicito con el PP.

¿Y qué ha hecho durante los últimos tres años, incumplir la ley? Sin duda alguna, la situación es esperpéntica", ha destacado Noelia de la Cruz.

Dicho esto, la portavoz socialista ha arremetido contra el portavoz del PP, José Manuel Velasco, durante la Junta de Portavoces celebrada el martes.

"Lo vivido ha sido uno de los mayores bochornos institucionales que se recuerdan en este Ayuntamiento. El Partido Popular votó, se corrigió a sí mismo, pidió tiempo para consultar una decisión que ya había adoptado y terminó incumpliendo los plazos que había fijado", ha denunciado.

La portavoz socialista ha denunciado que la Junta de Portavoces haya estado secuestrada durante 24 horas por el alcalde y por el Partido Popular y ha lamentado que los grupos políticos hayan conocido la decisión definitiva a través de los medios de comunicación.

"Es una falta de respeto a la Junta de Portavoces, a los grupos políticos y a la ciudadanía, han sido 24 horas sin ofrecer explicaciones y ni si quiera el portavoz del gobierno de PP y VOX, Juan José Alcalde, ha atendido las llamadas de quienes esperábamos respuestas", ha indicado.

HACER JUSTICIA CON LA CIUDAD

El Grupo Socialista considera que la decisión anunciada supone "hacer justicia" con la ciudad de Toledo y recuerda que el Ayuntamiento "no pertenece a Carlos Velázquez ni al Partido Popular, sino a todos los toledanos y toledanas".

No obstante, ha advertido de que este paso "no puede servir para ocultar ni blanquear las políticas que el Gobierno de Carlos Velázquez ha desarrollado en materia de igualdad desde el inicio del mandato".

Por ello, el PSOE ha exigido que la colocación de la bandera se realice con la relevancia institucional que merece, mediante un acto "público, transparente y abierto a los medios de comunicación".

"No se les ocurra colocarla de tapadillo. Después de tres años de negativa, la ciudad merece que este gesto se haga con la importancia que merece", ha reclamado De la Cruz.