El PSOE afirma que los incumplimientos de Velázquez confirman que esta es "la legislatura del retroceso" en Toledo

Archivo - El PSOE de Toledo exige al alcalde que aclare la situación del proyecto del Valle y pide que escuche a la ciudadanía - PSOE - Archivo

TOLEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha asegurado que los incumplimientos del alcalde, Carlos Velázquez, y la falta de avances en los principales proyectos de la ciudad confirman que esta legislatura se está convirtiendo ya en "la legislatura del retroceso para Toledo".

De la Cruz ha señalado que, frente al discurso del alcalde y sus anuncios constantes, "lo verdaderamente transformador que ha ocurrido en Toledo en estos años ha sido perder oportunidades".

En este sentido, y según informa el grupo, ha recordado que la ciudad no superó el primer corte para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, perdió la posibilidad de seguir transformando Toledo con 20 millones de euros de fondos europeos y ha tenido que afrontar la devolución de fondos, incluso con intereses, que ya estaban en las arcas municipales destinados a proyectos importantes para la ciudad.

"Mientras otros alcaldes utilizan todas las herramientas a su alcance para transformar sus ciudades, Velázquez está demostrando que es incapaz de estar al frente de Toledo, de sacar adelante los proyectos y, sobre todo, de cumplir con los compromisos que adquiere con los toledanos y toledanas", ha afirmado la portavoz socialista.

Y todo esto mientras el alcalde de Toledo acumula ya 20 viajes en lo que va de legislatura. "Es un disparate que, mientras Toledo acumula incumplimientos, proyectos paralizados y oportunidades perdidas, su alcalde se dedique a recorrer ciudades y a hacer viajes que pagamos los toledanos y toledanas sin que sepamos qué retorno tienen para nuestra ciudad por más que lo hemos solicitado por escrito", ha denunciado De la Cruz.

"Y el último ejemplo es especialmente significativo: mientras Velázquez y su gabinete se pasean por Estados Unidos, aquí deja una entrevista enlatada, grabada con anterioridad, para seguir vendiendo a los toledanos y toledanas sus proyectos irreales, esos que anuncia una y otra vez y que nunca terminan de hacerse realidad", ha criticado.

En este sentido, la portavoz socialista se pregunta cuántos baches se podrían haber tapado en la ciudad con el dinero que este alcalde gasta en viajes. "Tendríamos para un buen plan de asfaltado y no para los parches que está poniendo en la ciudad".

LA LEGISLATURA DEL RETROCESO

Para la portavoz socialista, "esta es la imagen de una legislatura marcada por el anuncio permanente y la ejecución inexistente: mucho viaje, mucha foto y mucho titular, pero muy pocos resultados positivos para Toledo".

El balance de estos tres años, ha explicado Noelia de la Cruz, está marcado por anuncios vacíos, proyectos basados en humo y una estrategia de vender una y otra vez las mismas actuaciones sin que nunca lleguen a hacerse realidad.

"Es un alcalde, que lejos de solucionar problemas, los genera, como ha ocurrido con el Valle, la Plaza Mayor o las escuelas infantiles municipales. Esto solo en las últimas semanas".

"Después de tres años, el balance es claro: oportunidades perdidas, ocurrencias que no se materializan, dinero malgastado, empeoramiento de los servicios públicos y más problemas. Esta es la legislatura del retroceso para Toledo", ha concluido.