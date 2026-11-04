PSOE afirma que "el principal problema" que tiene en estos momentos Talavera de la Reina "es su alcalde"

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena - PSOE

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSOE Antonio Sánchez Requena ha afirmado que "el principal problema que tiene en estos momentos Talavera de la Reina es su alcalde", José Julián Gregorio, pues es lo que, fundamentalmente, "no funciona" y ha hecho que la ciudad haya pasado de ir a 5.000 revoluciones por minuto a ser una ciudad "que se va a calar por no pisar el acelerador".

"Y el responsable de eso es quien conduce el coche, que es su alcalde", ha aseverado Sánchez Requena, en rueda de prensa en la sede regional del PSOE, en respuesta a las declaraciones realizadas este miércoles en Toledo por parte del presidente regional del PP, Paco Núñez, y del alcalde de Talavera.

Ha recordado que el alcalde "no tiene ninguna iniciativa", más allá de lo que ha llegado a la ciudad de la cerámica gracias al Gobierno de Emiliano García-Page y a su compromiso; "vive de las rentas" del anterior gobierno de Tita García Élez; y las únicas iniciativas que ha tenido han ido encaminadas a subir los impuestos.

Así como, ha añadido, "a practicar recortes que resultan tan llamativos por negativos como recortes en seguridad ciudadana, y que tiene a la ciudadanía bastante enfadada por la gestión de los servicios públicos tan básicos como la recogida de basuras".

Y ha incidido en que "si Talavera de la Reina tiene problemas y retos" es, desde luego, debido a que "hay un alcalde que no funciona y que no gestiona absolutamente nada", ha concluido.