PSOE afirma que ha quedado demostrado que Núñez "miente todo el rato a todo el mundo" con el Estatuto de C-LM

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha afirmado que se ha demostrado que el presidente del PP regional, Paco Núñez "miente a todo el mundo todo el rato" con el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y ha aseverado que "nadie merece a un líder subordinado a Génova".

En rueda de prensa desde el Parlamento autonómico ha recordado que el PSOE de Castilla-La Mancha ha venido avisando desde que el PP rompiera con el acuerdo adoptado de que "no era un partido de fiar", y ha criticado que los 'populares' están "atados de pies y manos" porque se ha demostrado que "no tienen autonomía ninguna y que ha sido Génova quien les ha cortado las alas en la defensa de su tierra".

Ha apuntado que así se ha podido comprobar en la "cronología" de hechos y mensajes que publica este lunes La Tribuna de Toledo. Mensajes en los que se demuestra que "los socialistas venimos diciendo la verdad" y también que el PP, en cualquier caso, "ha faltado a su palabra, ha faltado a Castilla-La Mancha y siguen empeñados en mentir".

Abengózar ha explicado que el texto del Estatuto de Autonomía había sido firmado y acordado por el PSOE y el PP, junto a la sociedad civil, que las enmiendas que ha presentado el PSOE en el Congreso de los Diputados son de carácter técnico a propuesta de los servicios jurídicos de la Cámara, y que, sin embargo, la "enmienda de la discordia" fue presentada a última hora por el PP, "sin consensuar y sin negociar" y rompiendo la palabra dada.

"Hoy queda a la luz de todo el mundo para quien quiera comprobarlo. Las conversaciones que han existido, y lo que hay es que el PP ha roto su palabra con Castilla-La Mancha y así hemos podido ver a las organizaciones, algunas de ellas a lo largo de la semana pasada que se pronunciaban al respecto. Colectivos que han aportado al Estatuto y que también reivindican que se cumpla lo pactado", ha sostenido.

En este punto ha insistido a Núñez que, ante esta situación, solo tiene dos opciones "o volver al acuerdo firmado y aprobado en Castilla-La Mancha, que es el texto del Estatuto que todos trabajamos y acordamos, o dimitir. No le queda otra. No hay credibilidad en su palabra y no es de fiar".

"El PP no puede tratar a Castilla-La Mancha de esta forma, al libre arbitrio de quienes dirigen la política nacional y subordinar los intereses de Castilla-La Mancha a otros territorios", ha zanjado.