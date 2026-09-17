PSOE afirma que Velázquez es "un emperador desnudo" que llega a su último Debate con cero viviendas y un POM en suspenso

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz. - PSOE

TOLEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha asegurado este jueves, durante el Debate del Estado de la Ciudad, que el balance de los más de tres años de gobierno de Carlos Velázquez, el alcalde menos votado de la democracia es el de "un emperador desnudo", con "mucho desfile, mucha propaganda y muchos viajes", pero sin una gestión capaz de transformar la ciudad.

De la Cruz, según ha informado el PSOE en nota de prensa, ha resumido la gestión del alcalde en tres conceptos: "ninguna obra propia relevante, mucho dinero perdido y mucha publicidad", y ha reprochado a Velázquez que haya convertido los proyectos heredados del anterior gobierno socialista en "su único capital político".

"Tres años y tres meses después, Toledo sigue esperando una obra propia de Carlos Velázquez", ha afirmado la portavoz socialista, quien ha señalado que ni siquiera en una de las cuestiones que el alcalde ha situado como una de sus grandes prioridades, como es la vivienda, puede presentar resultados propios, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Las cinco viviendas entregadas en el Corral de Don Diego fueron impulsadas por el anterior gobierno socialista, por lo que, ha subrayado De la Cruz, "Velázquez no ha hecho una sola vivienda en Toledo, las únicas que se están construyendo y rehabilitando en esta legislatura son las impulsadas con financiación del Gobierno de España".

También ha situado el nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) como ejemplo de la "improvisación" del alcalde y de su pésima gestión. De la Cruz ha criticado el baile de cifras del documento ya que el alcalde "lo tramitó con errores de miles de viviendas", pasó de contemplar más de 31.000 viviendas a unas 17.000, y le ha preguntado cómo puede enviar a la Junta de Comunidades un documento estratégico sin leerlo.

Además, ha advertido de que esto ha provocado que la Junta de Comunidades haya elaborado un informe ambiental que cuestiona más de 5.500 viviendas por riesgo de inundación. Y aquí se ha referido a la última contradicción del alcalde con los terrenos inundables. "Ahora resulta que en las zonas inundables sí se puede construir con las medidas adecuadas, cuando ese fue precisamente el argumento que utilizó Velázquez para paralizar el nuevo cuartel de la Guardia Civil en La Peraleda".

Uno de los ejes centrales de la intervención socialista ha sido la pérdida de recursos económicos. De la Cruz ha denunciado la pérdida de 20 millones de euros de fondos europeos vinculados al proyecto EDIL, así como la devolución de 3 millones de euros que ya estaban en las arcas municipales, más cerca de 300.000 euros en intereses, por la imposibilidad de ejecutar el proyecto de la Escuela de Artes Escénicas y Danza.

A ello ha sumado el riesgo de perder los fondos vinculados a la Zona de Bajas Emisiones, una situación que evidencia que "cada vez que Velázquez quiere gestionar algo, Toledo pierde".

Frente a ello, ha denunciado la subida de la presión fiscal durante la legislatura, con incrementos en impuestos, tasas y servicios municipales como el IBI, la basura, el agua, el alcantarillado, la ORA, las tasas deportivas o el billete del autobús. "Eso es exactamente lo contrario de lo que prometió en campaña", ha señalado.

Entre las pérdidas registradas por Velázquez a lo largo de esta legislatura, está también la aspiración cultura de Toledo para 2031. "Y es que su poca ambición cultural y sus recortes en cultura, están haciendo que la ciudad pierda el peso cultural que tenía y pague el precio de Velázquez", ha dicho Noelia de la Cruz.

"IMAGEN ANTES QUE GESTIÓN"

De la Cruz también ha cuestionado el modelo de gestión del alcalde, al que ha acusado de priorizar "la publicidad, la propaganda y los viajes" frente a la ejecución de proyectos y la solución de los problemas cotidianos de los toledanos. "Imagen antes que gestión. Titulares antes que resultados", ha resumido, para criticar sus chapuzas y ocurrencias.

La portavoz socialista ha criticado además varios proyectos y anuncios de Carlos Veázquez que, a su juicio, han evidenciado falta de planificación habitual de este gobierno, como la noria, el teleférico, "miradores criticados por todo el mundo", "puentes que solo están en su imaginación" o actuaciones que han tenido que ser rectificadas o repetidas.

En este sentido, ha contrapuesto los anuncios del Gobierno municipal con los problemas que, según ha señalado, siguen acumulándose en los barrios: baches, ratas, problemas de movilidad, falta de mantenimiento de instalaciones deportivas o el incremento de los pisos turísticos frente a la necesidad de vivienda asequible.

Además, ha criticado que la forma de gobernar de Carlos Velázquez esté basada en "mucho dinero gastado, mucho anuncio y resultados deficientes", y ha puesto como "símbolo perfecto" de esta nefasta gestión la remodelación de La Vega. Una actuación que el anterior gobierno socialista dejó financiada y lista para ejecutar con 3,2 millones de euros y que apenas tres meses después de su finalización ya presenta baches, pavimento levantado, cierres de establecimientos y zonas deterioradas.

Durante su intervención, la portavoz socialista ha alertado también de que Velázquez está reproduciendo en Toledo "patrones" de su etapa en Seseña, donde fue condenado por un juzgado por negar información a la oposición, y le ha exigido transparencia sobre sus viajes, los gastos de la Ciudad Europea del Deporte, una obra junto al negocio de un concejal y la adjudicación de las escuelas infantiles.

De la Cruz ha advertido además de que "quedan 249 días para las próximas elecciones" y ha señalado que, entre sus viajes, sus responsabilidades como secretario provincial del PP, la preparación de las listas del partido para los municipios de la provincia y su asistencia a actos y manifestaciones de su partido, al alcalde "le quedarán aproximadamente 100 días para pasear por la ciudad y darse cuenta de que tiene completamente abandonados barrios como Palomarejos, Azucaica, Santa Bárbara y el Polígono".

La portavoz socialista ha reprochado a Velázquez que ahora, a pocos meses de las elecciones, se apresure a anunciar proyectos y hacer "remiendos y parches" en estos barrios que durante más de tres años no han sido una prioridad para su gobierno.