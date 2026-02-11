PSOE afirma que la venta del barco de 'Ciudad de Vascos' cierra "uno de los proyectos más vergonzosos de la Diputación"

El barco de 'Ciudad de Vascos'. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Toledo ha señalado que la venta del barco vinculado al proyecto 'Ciudad de Vascos' cierra el círculo de una de las iniciativas más controvertidas de la institución provincial, iniciada en 2015 bajo el Gobierno del PP presidido por Arturo García-Tizón, que adquirió la embarcación por 344.850 euros y que más de una década después ha sido vendida por 68.500 euros, cerrando así una etapa que evidencia "la falta de planificación con la que se creó la iniciativa".

Desde el PSOE recuerdan en nota de prensa que aquel proyecto nació sin sentido técnico ni territorial, al plantear la navegación en un tramo del río Tajo "que no era, ni es, navegable", convirtiéndose desde su concepción en una "iniciativa fallida" que generó un importante coste económico y una prolongada polémica pública.

La portavoz socialista en la Diputación provincial, Tita García Élez, ha afirmado que la venta del barco no puede presentarse como un éxito político ni como el cierre definitivo del debate. "No vale quedarse en frases hechas", ha asegurado, advirtiendo de que el actual Gobierno provincial de PP y Vox debe demostrar con hechos que dispone de una estrategia seria para el desarrollo de la zona.

Desde el Grupo Socialista sostienen que la Diputación "tiene la responsabilidad de convertir ese potencial en un proyecto sólido y sostenido en el tiempo, dando continuidad al trabajo ya iniciado y evitando improvisaciones que vuelvan a generar frustración en la comarca".

SITUACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN

Según señala, el impulso al desarrollo de 'Ciudad de Vascos' tuvo una traducción concreta a principios de 2023, con una inversión de 250.000 euros por parte del Gobierno provincial presidido por Álvaro Gutiérrez y de 100.000 euros del Ayuntamiento de Navalmoralejo, entonces bajo el mandato del socialista Francisco Javier Pulido, destinada a la puesta en marcha del centro de interpretación del yacimiento.

García Élez ha señalado que ese esfuerzo inversor no puede quedar incompleto ni diluirse en anuncios. Por ello, ha instado al actual Gobierno provincial a "culminar el trabajo comprometido, dotando al centro de interpretación del contenido y los medios necesarios para que funcione plenamente como herramienta de dinamización turística y cultural".

Para el PSOE, la puesta en marcha efectiva de este espacio no es solo una cuestión patrimonial, sino también estratégica para la comarca. Activar y consolidar el centro de interpretación supone generar oportunidades en el territorio, reforzar la identidad histórica de La Jara y contribuir de forma real a la lucha contra la despoblación.

En este sentido, el Grupo Socialista reclama a la Diputación que concrete en qué situación se encuentra el centro, qué actuaciones quedan pendientes y qué calendario maneja para su pleno funcionamiento. "La venta del barco no puede convertirse en un punto final, sino en el inicio de una etapa de responsabilidad y decisiones que garanticen el futuro de Ciudad de Vascos y de la comarca de La Jara".