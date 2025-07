El PSOE de Albacete lamenta que Serrano solo haya cumplido el 6% de su programa en dos años y pide más participación

ALBACETE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, José González, ha lamentado que el alcalde, Manuel Serrano, lanzase entre la precampaña y la campaña electoral 60 propuestas e iniciativas en encuentros con vecinos y vecinas, colectivos, asociaciones y otras entidades, "de las que sólo ha cumplido el seis por ciento".

"Es más, del 74% no ha hecho nada y, en el 20% de los casos, ha realizado algunos trámites, pero la iniciativa en cuestión está pendiente de ejecutar". A juicio del portavoz socialista, este balance "evidencia" una "preocupante desconexión entre el discurso electoral y la gestión real", añadiendo que la confianza se construye "con hechos y no con anuncios, con trabajo y no con fotografías, ni con unas redes sociales en las que ahora se invierte un 350% más que en la anterior corporación; la gestión no se mide por el número de likes".

En rueda de prensa, José González ha puesto algunos ejemplos de los "incumplimientos" de Manuel Serrano, como el palacio de deportes y piscina olímpica, el desdoblamiento del puente de Campollano, la última fase de transformación del Centro que afecta a la calle Martínez Villena, la red de suministro de combustibles alternativos, el uso público del Banco de España, más suelo industrial, un velódromo, el puerto seco y plataforma logística intermodal, "o potenciar la Oficina de Captación de Inversiones y Fondos Europeos, y en este caso, ha hecho todo lo contrario, porque esa oficina ya no existe".

El portavoz del PSOE se ha preguntado si esos anuncios de Serrano no eran "un engaño a la ciudadanía o pensaba realmente en ejecutarlas", punto en el que se ha referido al respeto a la participación, tanto interna como externa, "y es que el PP nos tiene acostumbrados a tratar los asuntos sin escuchar a los grupos municipales, llevando los asuntos directamente a la Junta de Gobierno Local sin pasar por las comisiones informativas en las que estamos representados todos los grupos municipales, y cuando es preciso, se apoya en su muleta, los dos concejales no adscritos expulsados de Vox y subalternos del alcalde".

Otro ejemplo de la "falta de participación política" es que, ha dicho, en dos años como alcalde, Manuel Serrano no ha convocado el Debate del Estado del Municipio para hacer un análisis de la gestión del Ayuntamiento y plantear, desde la oposición, propuestas, "o las mociones que se aprueban en pleno, y que suelen quedarse en el cajón de los asuntos olvidados".

A este respecto, González Martínez ha recordado que el PSOE ha presentado o ha participado en más de 30 mociones en esta Corporación, aprobándose el 70% de ellas, "pero, sin embargo, en la práctica totalidad no se ha hecho nada", enumerando algunos de los acuerdos adoptados "de los que nunca más se supo", como el Centro Municipal de Artes Plásticas, la red de baños públicos en diferentes zonas de la ciudad, el centro de protección animal, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para declarar saturadas de casas de apuestas varias zonas de la ciudad, los descuentos en actividades culturales para la juventud, la creación de parques inclusivos y que Albacete se postule oficialmente para ser Capital Española de la Gastronomía.

El portavoz socialista ha recordado que la gestión de las finanzas municipales por parte de Manuel Serrano ha llevado al Ayuntamiento a estar inmerso en un Plan Económico Financiero (PEF), "lo que traerá de nuevo a esta ciudad los recortes del PP", y, mientras tanto, "este alcalde sigue viviendo de las rentas, sacando pecho de aquellas iniciativas que, estando en la oposición, tanto criticaba", como la peatonalización de la calle Ancha, la cultura en la calle o el Festival Antorchas.

NI EN LO GRANDE, NI EN LO PEQUEÑO

"Pero es que Manuel Serrano no es que no piense en lo grande, tampoco en lo pequeño, y para comprobarlo, basta con darse una vuelta por la ciudad y comprobar, a pesar del esfuerzo de trabajadores y trabajadoras que se dejan la piel, el estado del mobiliario urbano, de las zonas verdes, de los accesos, de la iluminación o de las instalaciones deportivas", ha señalado José González, agregando que "no nos olvidamos de otra de las especialidades de Manuel Serrano: buscar responsables en otras administraciones cuando personalmente no resuelve un problema o no se atreve a gestionarlo".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, para concluir, ha indicado que "como nos preocupa Albacete, seguiremos fiscalizando, atentos a la gestión del Equipo de Gobierno, siendo la voz de la ciudadanía, alegrándonos de los grandes proyectos de ciudad -como la prolongación de la avenida de España y la ampliación de La Pulgosa, de lo que nos enteramos por los medios de comunicación-, ilusionando y alzando la voz para que Albacete no se estanque ni entre en un estado de apatía e inmovilismo".