El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en un multitudinario acto público en el pabellón ferial de Albacete. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS

ALBACETE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha protagonizado un multitudinario acto público en el pabellón ferial de Albacete, donde ha estado arropado por el líder de los socialistas albaceteños, Santiago Cabañero; la candidata al Senado, Isabel Iniesta; y la 'número uno' al Congreso, Amparo Torres, quien ha hecho un alegato para movilizar al voto femenino.

Un acto en el que el líder socialista ha asegurado que aprenderá de la "perseverancia" de los castellanomanchegos, aliándose con su espíritu de "sudar la camiseta y no dar el partido por perdido".

"Y este partido lo vamos a ganar. Le comentaba a José Bono que es la sexta vez que me presento, y jamás había visto esta movilización", ha celebrado Sánchez.

A POR EL VOTO FEMENINO, CON GUIÑO A PEPE BONO

Amparo Torres, la candidata socialista 'número uno' al Congreso, ha utilizado su turno de palabra para acordarse del trabajo de José Bono, expresidente regional y paisano albaceteño que estaba presente en el mitin.

"Vamos a llenar las urnas de ilusión, vamos a llenar las urnas de votos para el PSOE, que es lo que hacemos los demócratas", ha aseverado la candidata.

Para terminar, se ha dirigido a las mujeres. "Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, y el 29 de noviembre nos la jugamos. Tomemos conciencia de nuestro poder, cuando nostras nos movilizamos, el PSOE gana y el PSOE gobierna. Se lo debemos a la memoria de nuestras abuelas", ha aseverado.

Insistiendo en este mensaje, ha dicho que las mujeres tienen la responsabilidad de "defender los derechos" de sus hijas, por lo que ha pedido a todas las mujeres progresistas de Albacete ir a las urnas para "votar en defensa propia".

"ALBACETE NO ES NADA SIN SUS PUEBLOS"

La candidata al Senado Isabel Iniesta, ha tomado la palabra para hablar de que los pueblos de Albacete "no necesitan señoritos en mocasines subidos en tractores", lo que necesitan es un "futuro" que solo va a llegar, a su juicio, "de la mano del presidente Pedro Sánchez".

Sanidad pública "que llegue a todos los rincones de la provincia"; educación pública de calidad con colegios abiertos aunque sea con cinco años; o becas para que los estudiantes "puedan construir su futuro" son algunas de las demandas que la senadora ha puesto encima de la mesa.

La aspirante a la Cámara Alta ha recordado que los pueblos "necesitan también infraestructuras"; además de "vivienda asequible y oportunidades de empleo".

"Y queremos que los mayores puedan vivir en sus pueblos, con una pensión digna. Y queremos que nuestros ayuntamientos tengan recursos suficientes para dar respuesta a nuestros vecinos. Por eso reivindico el poder del municipalismo, porque Albacete no se entiende sin sus 87 pueblos", ha dicho la socialista.

CABAÑERO: "PÍTER, LO HAS PETAO"

El secretario general del PSOE de Albacete, Santiago Cabañero, ha arrancado su alocución celebrando que el Pabellón de la Feria de Albacete, con un aforo de 3.000 personas, se haya quedado "pequeño". "Hay más de 2.000 personas fuera. Si no es por los escoltas, te comen. Píter, ¡lo has petao!".

Ha recordado la declaración de persona 'non grata' que la mayoría de derechas en el Ayuntamiento de Albacete aprobó con 16 votos a favor, por lo que ha pedido a todo el pabellón gritar fuerte para que el eco de los socialistas llegara al Consistorio albaceteño. "Que me digan ahora que eres 'non grato'.

Tras ello, ha citado 'La vida de Brian' para asegurar que Pedro Sánchez, para la provincia de Albacete, ha conseguido hitos como la ampliación de proyectos de Airbus Helicopters.

Inversiones en vivienda en el barrio de La Pajarita o millones de euros para arreglar carreteras han sido alguno de los ejemplos de políticas del PSOE esgrimidos por Cabañero para pedir el voto para Pedro Sánchez, "el candidato más municipalista de España".