PSOE alerta de plaga de ratas y cucarachas en Toledo y pide convocar el Consejo de Medio Ambiente

Rata. - PSOE

TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, lleva 238 días "sin convocar" el Consejo de Medio Ambiente, mientras "la plaga de ratas y cucarachas" continúan extendiéndose por la ciudad y las quejas vecinales se "multiplican" en prácticamente todos los barrios.

La concejala socialista Laura Villacañas ha asegurado que "la situación ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en un asunto de salud pública que el Gobierno municipal sigue sin afrontar con la seriedad que merece".

"Cada semana conocemos nuevos casos de vecinos que denuncian la presencia de ratas y cucarachas en calles, parques e incluso dentro de sus viviendas. Esta semana han sido los vecinos y vecinas de Valparaíso y Santa Bárbara. Sin embargo, el alcalde sigue sin dar explicaciones y sin reunir el órgano de participación donde debería informar de las medidas que está adoptando", ha criticado.

Villacañas ha recordado que el Consejo de Medio Ambiente es el espacio en el que el Ejecutivo local debe rendir cuentas sobre las actuaciones en materia ambiental y escuchar a colectivos y entidades, por lo que considera "incomprensible" que lleve casi ocho meses sin convocarse precisamente cuando Toledo atraviesa uno de los episodios de proliferación de roedores más preocupantes de los últimos años.

"El Gobierno de Velázquez no puede limitarse a poner pegatinas en las alcantarillas mientras los vecinos siguen viendo ratas a plena luz del día. Tampoco puede seguir buscando excusas o culpables fuera de su gestión", ha señalado la edil socialista, en referencia a las declaraciones del concejal de Medio Ambiente, que atribuyó la presencia de estos animales a que algunos vecinos les daban de comer.

Para el Grupo Socialista, "echar la culpa a los vecinos y vecinas demuestra que el Gobierno municipal no está asumiendo su responsabilidad". "Las únicas 'superratas' de las que deberían hablar el alcalde y su concejal son las que tienen la obligación de combatir con un plan eficaz de prevención, control y seguimiento", ha afirmado Villacañas.

MÁS INVERSIÓN Y CONSEJO

Por ello, el PSOE vuelve a reclamar un refuerzo de la inversión destinada a la prevención y control de plagas, con más recursos económicos y actuaciones continuadas, especialmente durante los meses de mayor riesgo, además de una estrategia coordinada que permita actuar con rapidez allí donde se detecten nuevos focos.

Del mismo modo, exige la convocatoria inmediata del Consejo de Medio Ambiente para que el Gobierno municipal informe con transparencia sobre las actuaciones realizadas, los recursos destinados al control de plagas y las medidas previstas para frenar una situación que preocupa cada vez más a la ciudadanía.