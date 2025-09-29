PSOE avisa a PP que la 'Declaración de Murcia' sobre agua es "incompatible" con el pacto regional en C-LM

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha avisado este lunes al PP regional de que el acuerdo que han sellado los 'populares' este fin de semana, sobre agua, en la conocida como 'Declaración de Murcia', es "incompatible" con el pacto regional sobre la materia firmado en la Comunidad Autónoma.

Así lo ha asegurado primero el secretario regional de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, en su cuenta de 'X' donde afirma lo firmado por Alberto Núñez Feijóo y los barones 'populares' "consolida los trasvases y las dependencias de agua de los ríos de Castilla-La Mancha hacia el levante".

"Esta declaración pretende que el Tajo, el Júcar, y la zona del Segura de Albacete estén supeditados al desarrollo de otras regiones. Una barbaridad", afirma Gutiérrez, quien concluye señalando que este acuerdo "es incompatible con el pacto regional del agua".

Es por ello por lo que dice al presidente regional del PP, Paco Núñez, que debe decidir de qué pacto borra su firma, "si del pacto de agua de Castilla-La Mancha o del pacto nacional del PP en Murcia que tanto nos perjudica".

Una declaraciones que ha suscrito posteriormente en rueda de prensa la portavoz parlamentaria del PSOE, Ana Isabel Abengózar, quien ha afirmado que los 'populares' vuelven a "dar la espalda a la región" con este documento firmado en Murcia que califica de "lamentable".

Bajo su punto de vista, con el mismo se blinda el trasvase Tajo-Segura y que a Castilla-La Mancha "se la siga castigando" en materia hídrica. "El PP se engaña a sí mismo porque este pacto que han firmado en Murcia es incompatible con el Pacto Regional del Agua", ha añadido, para agregar que con este documento firmado en la región vecina se sigue "expoliando" el agua para llevarlo a Levante.

"Vuelven a demostrarnos que cuando gobiernan esta región maltratan a Castilla-La Mancha y que cuando están en la oposición se van a otras regiones a dar un manotazo a la Comunidad Autónoma en materia de agua", ha concluido la portavoz parlamentaria del PSOE.