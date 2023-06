PSOE carga contra el PP de C-LM por ser "poco claro" en materia de igualdad y derechos LGTBI: "Son una vergüenza"

TOLEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha cargado contra el PP de Paco Núñez por ser "poco claro" en materia de igualdad y en la defensa de los derechos LGTBI. "Son una vergüenza, son desde luego poco valientes y poco claros", ha dicho en referencia a los dirigentes del PP que hoy, por boca de su presidente, calificaban de "chiste" que los socialistas hablen de igualdad cuando aprobaron la ley del solo sí es sí.

"No somos un chiste. Lo que me parece es que los ciudadanos de Castilla-La Mancha no se merecen a un PP como el que está dirigiendo Paco Núñez", ha sentenciado Abengózar en rueda de prensa en Toledo, donde ha defendido que al PSOE le avalan las políticas, las medidas y las leyes aprobadas en esta región.

Además, ha recordado que recientemente el PSOE ha enviado una carta al Partido Popular de Castilla-La Mancha, tendiéndole la mano, "tendiéndole nuestros votos gratis" en aquellos ayuntamientos o diputaciones en los que necesiten, "para que no exista ni un solo recorte en derechos, para que no exista ni un solo recorte en igualdad, para que en Castilla-La Mancha, en ningún pueblo de nuestra región, puedan darse pasos atrás en los derechos alcanzados y conseguidos".

"Contaban con los votos gratuitos del Partido Socialista para no dar ni un paso atrás en esos pactos en los que ellos se han empeñado en, con tal de sentarse en el sillón, acordar con Vox, pactar con Vox y gobernar con Vox", ha añadido.

Pues para que en Castilla-La Mancha eso "no lo suframos ningún castellanomanchego ni una castellanamanchega", los socialistas --ha insistido-- han regalado sus votos para que no se recorte, algo que ha tildado de "ejemplar".

Sin embargo, ante este ofrecimiento de los socialistas, ha lamentado Abengózar, el PP "no ha sido capaz de contestar a esa carta". "Les diría que no sabemos qué es lo que piensan, probablemente sí sabemos qué es lo que piensan, por eso no han contestado al respecto", ha dicho.

Dicho esto, ha comentado que los socialistas no van a consentir que hoy el presidente del PP diga que el PSOE cuando habla de derechos LGTBI o cuando habla de igualdad son "un chiste". "A mí lo que me parece es que el Partido Popular de Castilla-La Mancha es una vergüenza. No representa a nadie y mucho menos está representando las políticas que avanzan en derechos y que protegen a las personas", ha concluido.