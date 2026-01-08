PSOE Ciudad Real acusa a alcalde de "mala praxis" en los presupuestos con errores que generan "desequilibrio financiero"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez. - PSOE

CIUDAD REAL 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, ha denunciado este martes la "grave mala praxis" del alcalde, Francisco Cañizares, y del equipo de gobierno del Partido Popular en la elaboración de los presupuestos municipales, un documento que "ha tenido que ser paralizado y rehecho por errores que generan un desequilibrio financiero".

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha anunciado que, cuando se presente el nuevo proyecto, registrará una enmienda a la totalidad y enmiendas parciales, con el objetivo de corregir un presupuesto "que debe centrarse en las personas, en los barrios y en las pedanías, y no hipotecar el presente ni el futuro de Ciudad Real".

"Ciudad Real merece mucho más que la gestión irresponsable y el presupuesto fallido del señor Cañizares", ha dicho Sara Martínez.

Martínez ha explicado que el Grupo Socialista, "tras un análisis exhaustivo del proyecto presupuestario", advirtió por escrito al alcalde el pasado 5 de enero de un fallo grave que impedía continuar con la tramitación ordinaria del presupuesto.

Un aviso que finalmente obligó al equipo de gobierno a suspender mediante decreto el plazo de presentación de enmiendas, "evidenciando, por segundo año consecutivo, la incapacidad del PP para elaborar unas cuentas rigurosas".

"El señor Cañizares y su equipo no saben hacer presupuestos. Están más preocupados del marketing, de las fotos y de los anuncios que de gestionar correctamente el Ayuntamiento", ha afirmado la portavoz socialista.

El error detectado afecta al Plan Corresponsables, "financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del Instituto de la Mujer", informan desde el PSOE de Ciudad Real en nota de prensa.

Mientras, en el capítulo de ingresos se reflejan más de 182.000 euros por este concepto, en el apartado de gastos solo aparecen consignados 36.000 euros, "provocando un desequilibrio presupuestario inadmisible".

"No es un simple despiste: es mala gestión", ha subrayado Martínez, recordando que se trata de ingresos finalistas que deben reflejarse íntegramente en el gasto.

"MENTIR DELIBERADAMENTE"

La portavoz socialista ha acusado además al equipo de gobierno de mentir de forma deliberada, ya que conocían perfectamente la cuantía exacta de la aportación autonómica.

"Lo mínimo hubiera sido reconocer el error, pero han preferido mentir descaradamente", ha señalado.

Más allá de los fallos técnicos, Martínez ha calificado el presupuesto como un documento fallido desde el principio, que "refleja un despilfarro económico brutal, con un incremento desproporcionado del gasto corriente en determinadas concejalías, gestionado de forma discrecional, mediante contratos menores, sin control ni transparencia".

"El presupuesto no responde a las necesidades del personal municipal, ni mejora los servicios públicos, ni apuesta por la limpieza y el mantenimiento, que hoy son una urgencia en Ciudad Real", ha denunciado, al tiempo que ha lamentado la ausencia de inversión real en barrios y pedanías, nuevamente olvidadas por el PP.

"NUEVA HIPOTECA FINANCIERA"

El Grupo Socialista ha criticado también "la nueva hipoteca financiera que el equipo de Cañizares pretende imponer a la ciudad, con la solicitud de nueve millones de euros en préstamos, cuyos beneficiarios serán los bancos y cuyos costes recaerán sobre el bolsillo de todos los vecinos y vecinas".

Especialmente grave, ha advertido Martínez, es "la brutal subida de la tasa de alcantarillado, que pasará de recaudar unos 900.000 euros a más de 3,4 millones, lo que supone un incremento del 386%, sin que exista ningún documento que justifique esta subida".

"Es una subida salvaje que volverán a pagar los ciudadanos", ha afirmado.

La portavoz socialista ha recordado que el PP llegó al gobierno prometiendo bajar impuestos y, sin embargo, en dos años y medio ha subido un 10% el recibo del agua, un 17% el de la basura y ahora prepara una subida del 386% en la tasa de alcantarillado.

Además, los informes técnicos municipales alertan de que el proyecto presupuestario no cumple la regla de gasto y genera un déficit superior a los 12 millones de euros, comprometiendo el futuro económico del Ayuntamiento.