PSOE Ciudad Real cree que el amago de Vox de suspender el pacto con el PP responde a un "nuevo teatro" de ambos partidos

CIUDAD REAL 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha valorado el anuncio de Vox de dejar "en suspenso" el pacto de gobierno con el PP en la ciudad tras la polémica suscitada a cuenta de un cuadernillo de colorear mandalas que el portavoz de la formación de Santiago Abascal ha tildado de "adoctrinamiento" por hablar de "diversidad" de familias, asegurando desde la bancada socialista que este nuevo enfrentamiento responde a "un nuevo teatro" de ambos partidos.

En nota de prensa, se ha preguntado el PSOE "hasta cuándo va a permitir" el alcalde, Paco Cañizares, "que Vox le apriete las tuercas". "Una vez tras otra y periódicamente, sale a la palestra la mala relación entre los miembros del equipo de Gobierno, no es más que la muestra de un pacto de gobierno que no funciona, de un partido que intenta imponer su criterio y de un alcalde, el señor Cañizares, que no es capaz de parar los pies a una formación racista y xenófoba".

"Todo esto no es más que un nuevo teatrito del dúo Chamorro-Cañizares para dar sensación de que son distintos, pero en el fondo son iguales, y Cañizares tragará una vez más lo que tenga que tragar", aseguran los socialistas.