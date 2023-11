PSOE Ciudad Real pide cese del teniente de alcalde de Vox por participar en "concentraciones ilegales" frente a su sede

CIUDAD REAL, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha comparecido este jueves en rueda de prensa para dar a conocer públicamente que su grupo ha solicitado, a través de un escrito dirigido al alcalde, Francisco Cañizares, el cese inmediato del concejal de Seguridad Ciudadana y además primer teniente de alcalde, Ricardo Chamorro, "por su participación en las concentraciones ilegales que desde hace varios días se están produciendo a las puertas de la sede local del PSOE".

Aunque la formación lo niega, para Pilar Zamora "está claro quien alienta las convocatorias, puesto que puede comprobarse por sus redes sociales que animan a participar en ellas", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

El Grupo Socialista considera que es "inaceptable" que "alguien en la posición del señor Chamorro participe activamente en una concentración intimidatoria e irrespetuosa hacia el PSOE, que promueven la hostilidad y el irrespeto, lo que es incompatible con el deber de imparcialidad y respeto que se espera de un cargo público".

Además, para los socialistas su actuación entra en contradicción con la posición de concejal de Seguridad, "que debería ser un ejemplo de moderación y promotor de la convivencia pacífica". "La participación en actos que promueven la violencia y el desprecio contradice directamente el papel que desempeña en el Gobierno municipal", ha añadido.

Así, Zamora ha reprochado al PP y al alcalde que "no se hayan pronunciado sobre las concentraciones ilegales" y espera que el alcalde "pronto convoque a los medios de comunicación para informar del cese de Ricardo Chamorro".

Por otro lado, la portavoz socialista ha criticado que Vox pretenda una declaración institucional en pleno, que espera que no lo sea porque la tendría que firmar el Partido Popular.

Zamora ha expuesto que la "declaración" tiene varios puntos y enumeraba algunos, en los que se recoge "el rechazo firme y enérgico a la intención de Pedro Sánchez de ser investido como presidente del Gobierno de España acordando una ley para amnistía los políticos golpistas catalanes" o "aludimos a la responsabilidad y dignidad de cada uno de los 25 concejales que representan al Ayuntamiento de Ciudad Real para mostrarse en contra de este ataque a la unidad, la igualdad y la justicia en España".

Para el Grupo Socialista, el más grave es el tercer punto, que pretende declarar "que aquellos concejales que se muestren a favor tanto de una ley de amnistía a los golpistas catalanes como de una investidura que la contemple como contrapartida serán responsables de una traición sin precedentes".

"El señor Chamorro, y espero que no el Partido Popular, quieren que en el pleno se nos señale a cada uno de los concejales y concejales socialistas con nuestro nombre y apellidos como traidores, algo que no podemos permitir y no vamos a permitir", ha afirmado, aseverando que harán "todo lo que tengamos que hacer y pediremos informe jurídico al secretario para que esta declaración no llegue ni se debata en el pleno".

Zamora se ha mostrado indignada con el Chamorro por las acusaciones de traición, puesto que son "personas que han trabajado años en el Ayuntamiento". "Y no voy a permitir que el señor Ricardo Chamorro, con la gente de Vox, de la ultraderecha dentro del Ayuntamiento, con comportamientos fascistas en las calles, nos ponga un cartelito de traidor a ninguno de los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Ciudad Real", ha concluido.