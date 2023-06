PSOE CLM critica las palabras de Feijóo sobre el precio de las naranjas y dice que el PP "no es de fiar" en lo económico

TOLEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha asegurado este jueves que el PP no es de fiar a la hora de hablar de datos económicos, ya que además de lanzar "mensajes negativos" cuando todos los indicadores oficiales reflejan buenos resultados y previsiones en empleo y crecimiento, tienen un líder que "no sabe leer los datos de la economía real, cuando piensa que un kilo de naranjas vale doce céntimos".

Godoy, en rueda de prensa en la sede regional del PSOE, ha afirmado que "los datos hablan por sí solos" y apoyándose en algunos informes recientes como el del BBVA Research, que eleva la previsión de crecimiento de Castilla-La Mancha cerca del 2 por ciento este año, ha dejado claro que la economía regional "tiene unos datos económicos muy buenos", según han informado los socialistas en nota de prensa.

"Nos decían que iba a haber un paro masivo, nos decían que íbamos a entrar en recesión", ha criticado el dirigente socialista, quien ha reprochado a los 'populares' el "mandar permanentemente un mensaje negativo y hablar mal de nuestra región", a pesar del "importante" trabajo que está haciendo el Gobierno de Emiliano García-Page y la sociedad castellanomanchega con acuerdos con los agentes sociales y empresariales.

"De esta manera, no nos extraña que el PP piense que el kilogramo de naranjas está a doce céntimos de euro. Debe ser que van poco a la compra", ha apuntado Godoy.

BUENOS DATOS CON PAGE AL FRENTE

En este sentido, el parlamentario socialista ha rebatido los datos negativos del PP con algunas previsiones de organismos oficiales que, entre otras cosas, destacan que los datos del paro en Castilla-La Mancha ya se han reducido a la mitad desde que gobierna Emiliano García-Page, pasando de un 30% con el PP al 15% actual.

Asimismo, ha valorado las buenas cifras de turismo previstas en la región, donde se espera un crecimiento del 27,5% en el número de viajeros y de un 45,3% en las pernoctaciones, así como las de exportaciones empresariales, que, ha añadido, aumentan un 3,9%.

Castilla-La Mancha tiene, por tanto, buenas previsiones de empleo, de crecimiento económico, de cifras de turismo y de exportaciones, ha apuntado Godoy, lo que, a su juicio, hace que en la región "dispongamos de unos muy buenos datos económicos, a pesar de que al PP parece que esto no le gusta".

Unos buenos datos a los que ha sumado el hecho de que la Comunidad Autónoma sea la que "mayor confianza empresarial" genera en España, con un presidente, como es Emiliano García-Page, en el que confían mucho "aquellos que se van a jugar el dinero generando actividad y empleo".

Por todo ello, Godoy ha afeado a los dirigentes 'populares' que "no quieren leer o que no saben leer" aquello que no les gusta, que es que "la realidad en Castilla-La Mancha es completamente diferente a la que pinta el PP", ha concluido.