PSOE CLM responde a Núñez que el recurso del Gobierno central a la Ley de Caza es sobre una cuestión "meramente técnica"

Publicado 23/01/2019 14:06:40 CET

CIUDAD REAL, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Miguel González ha respondido a los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha que la Ley de Caza regional sigue en vigor, que hay una suspensión de una cuestión meramente técnica y que, antes de haber sido aprobada, dicha ley fue apoyada con consenso social, "al comprobar todos los agentes que se mejora la caza social que practican la mayor parte de los castellano-manchegos y el fomento de los cotos sociales".

De este modo ha reaccionado el diputado socialista después de que, conocida la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno central a la Ley de Caza regional, el líder del PP, Paco Núñez, haya insistido en la necesidad de "corregir" la Ley de Caza aprobada por el Gobierno de Emiliano García-Page porque es "mala", hasta el punto que "ha sido recurrida por el Tribunal Constitucional".

"El Gobierno de García-Page no va a dar ni un paso atrás, deben dejar de alarmar y confundir, pues tenemos claro que no queremos volver a la ley de caza de Cospedal, que supuso la pérdida de 24.000 licencias, y recibió más de 119.000 firmas en su contra. Nuestra meta es devolver la caza social y no la caza elitista que reguló el PP en su anterior etapa", ha insistido González, según ha informado en nota de prensa el PSOE.

Dicho esto, ha defendido que el Gobierno regional "quiere devolver la caza social y no la caza elitista que reguló el PP en su anterior etapa", al tiempo que ha lamentado que en temas como la caza, el PSOE en la región se ha encontrado a un PP "que quiere volver al pasado en esta materia".