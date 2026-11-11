PSOE condena el "ataque vandálico" a la sede del PP de Miguelturra e insiste en el acuerdo "por una campaña limpia"

Candidatura del PSOE por la provincia de Ciudad Real - PSOE

CIUDAD REAL 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha condenado el "ataque vandálico" a la sede del PP de Miguelturra y ha insistido en la necesidad de firmar un acuerdo "por una campaña limpia". El PSOE de la provincia de Ciudad Real recuerda que hace semana lanzó un llamamiento al resto de partidos políticos por una campaña limpia.

"Condenamos este tipo de ataques y, por eso, nos dirigimos la semana pasada por carta a todos los responsables de los partidos políticos que concurrimos a las elecciones generales en la provincia para que esta campaña electoral se desarrolle desde el respeto y la convivencia, hablando de propuestas y confrontando ideas, y dejando a un lado los insultos, las amenazas y cualquier forma de violencia, venga de donde venga y se dirija contra quien se dirija", han explicado.

Los socialistas recuerdan que las sedes socialistas llevan tiempo sufriendo ataques vandálicos como el que fue dirigido hace unos días contra la sede del PSOE de Miguelturra y otras sedes de la provincia como la de Ciudad Real, Bolaños de Calatrava o Membrilla. El PSOE también condenó la pasada semana el lanzamiento de huevos durante el acto de Vox celebrado en Ciudad Real, con Santiago Abascal, así como los insultos al presidente del Gobierno y a su familia que fueron gritados en este acto.

"Instamos a todas las fuerzas políticas a unirse al acuerdo por la campaña limpia que propusimos la pasada semana porque la política debe servir para debatir, buscar soluciones y mejorar la vida de la gente, no para alimentar enfrentamientos", han añadido.

"Los ciudadanos merecen una campaña en la que se hable de sus problemas y de cómo solucionarlos, no de insultos ni de enfrentamientos, porque podemos tener ideas muy diferentes, pero eso no debe impedir que nos tratemos con respeto", han incidido.

Asimismo, han recordado que el secretario general del PSOE provincial, José Manuel Caballero, ya expresó hace unas semanas, durante el acto de presentación de las candidaturas al Congreso y al Senado, el compromiso de los socialistas de Ciudad Real con una campaña limpia, en la que se hable de propuestas, de gestión y de lo que cada partido quiere hacer para mejorar la vida de las personas. "Es más necesario que nunca que nos unamos en defensa de la convivencia y la democracia", han concluido los socialistas.