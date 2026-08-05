PSOE critica al Ayuntamiento de Toledo por la "incertidumbre" sobre escuelas infantiles a un mes del inicio del curso

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Ana Abellán. - PSOE

TOLEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha criticado la "incertidumbre y falta de respuestas" que existe en torno a las escuelas infantiles municipales de Toledo cuando queda apenas un mes para el inicio del próximo curso escolar.

La viceportavoz socialista, Ana Abellán, ha exigido al Gobierno de Carlos Velázquez que aclare de manera inmediata qué va a ocurrir con este servicio municipal y quién gestionará las escuelas infantiles a partir de septiembre, según ha informado el Grupo Municipal en nota de prensa.

"Queda apenas un mes para que comience el curso y las familias siguen sin saber si van a poder contar con este servicio para poder conciliar", ha señalado Abellán, quien ha añadido que esta situación afecta también directamente a las trabajadoras de las escuelas infantiles, que "a estas alturas desconocen si continuarán en sus puestos de trabajo el próximo curso".

La viceportavoz socialista ha lamentado que "el Gobierno de Carlos Velázquez ha generado un problema donde no lo había" como consecuencia de su falta de planificación y de la gestión de los contratos de las escuelas infantiles municipales.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de PP y VOX no contempló en el presupuesto de este año la cuantía necesaria para prestar este servicio, hasta el punto de que la propia empresa presentó alegaciones reclamando la financiación necesaria para garantizar su continuidad en condiciones de calidad.

A juicio de Abellán, "la falta de previsión del alcalde Carlos Velázquez a la hora de coordinar los contratos ha empantanado la nueva licitación y nos ha llevado a una situación de bloqueo a pocas semanas de que empiece el curso".

Una incertidumbre que, según ha señalado la viceportavoz socialista, también ha sido reconocida por la propia empresa, que en una comunicación remitida a las familias admite desconocer quién prestará el servicio en septiembre y cómo se desarrollará el comienzo del curso.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista exige al alcalde de Toledo que se ponga a trabajar, que no genere problemas y que garantice los servicios básicos de la ciudad.

"Prometieron que tendrían una solución en la primera semana de agosto y estamos en esa semana. Las familias y las trabajadoras siguen sin saber nada", ha declarado.