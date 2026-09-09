PSOE critica el "caos" en las escuelas infantiles de Toledo con un contrato "al entorno del núcleo duro del alcalde"

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TOLEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la gravedad de la situación en las tres escuelas infantiles municipales en la semana del arranque del curso, con una situación de "caos". "Tras forzar la salida de la concesionaria que prestaba el servicio desde hacía 15 años", el Gobierno de Carlos Velázquez ha cerrado el conflicto "mediante un procedimiento negociado sin publicidad de casi 900.000 euros concedido a una empresa vinculada al familiar de su mano derecha".

"Es lo que parece y huele a lo que huele. En Toledo sufrimos el mismo manual de estilo del PP: se desmantela la normalidad de un servicio público, se genera el caos y, cuando ya no queda margen de maniobra, se recurre a la vía de urgencia para resolver el problema mediante contratos que terminan alcanzando al entorno más próximo del alcalde", ha advertido la viceportavoz socialista, Ana Abellán.

Para el Grupo Socialista, el procedimiento utilizado carece de cualquier justificación ética: "El Gobierno municipal primero crea el incendio por su falta de previsión y después recurre a la urgencia sobrevenida para resolverlo mediante un contrato de casi un millón de euros que acaba alcanzando al entorno familiar del núcleo duro de Velázquez", ha remarcado Abellán, ha informado el PSOE en nota de prensa.

La viceportavoz socialista ha criticado el parche temporal aprobado por PP y Vox, un contrato inicial de apenas tres meses que condena al servicio a una continua incertidumbre: "¿Qué proyecto serio se garantiza para nuestros niños y niñas, con contratos trimestrales que pueden cambiar en cualquier momento? Las familias y las más de 50 trabajadoras han pasado un verano de preocupación para encontrarse ahora con un modelo inasumible y precario".

"Durante los anteriores gobiernos socialistas, las escuelas infantiles fueron un referente de estabilidad y calidad. En solo tres años vemos cómo Velázquez ha liquidado esa certeza para sustituirla por la provisionalidad y las dudas", ha subrayado Abellán.

"El señor Velázquez no puede seguir escondiéndose tras su maquinaria de propaganda ni eludir su responsabilidad en un tema tan sensible como la educación de los más pequeños. Ha demostrado que su prioridad nunca fueron las familias ni la estabilidad de las trabajadoras, sino tejer una red para los suyos. Los toledanos no merecen un alcalde que gestione el Ayuntamiento como si fuera su cortijo particular", ha zanjado la viceportavoz.