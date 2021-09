PSOE critica la "incoherencia" de Núñez y cree que hace políticas contradictorias solo "por oponerse al Gobierno"

TOLEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha criticado este sábado la "incoherencia" del presidente regional del PP, Paco Núñez, y sus políticas contradictorias, ante lo que ha afirmado que "no vale apuntarse a cualquier carro simplemente por oponerse al Gobierno".

"El líder del PP se ha convertido en una especie de líder melifluo, que es absolutamente contradictorio, solamente dicen lo que creen que quieren los ciudadanos oír, y se están equivocando de cabo a rabo. Yo creo que la oposición tiene que hacer oposición, pero también tiene que guardar coherencia", ha aseverado, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

En declaraciones a los periodistas en Toledo, Mora ha considerado que "los ciudadanos comprueban, los que le conocen, que son pocos, que este partido y que ese líder es un líder incoherente, que no coadyuva ni ayuda ni es solidario con el conjunto de la población, con independencia de la ideología que tengan".

En este sentido, ha recordado que el PP de Castilla-La Mancha, "desgraciadamente, no ha colaborado ni a la hora de alentar a la población para que luchase contra el COVID, no ha colaborado para la recuperación económica, no ha colaborado para la recuperación social".

Si bien el parlamentario socialista ha destacado los avances en Castilla-La Mancha, de hecho, Cuenca es la primera provincia de España que ya no tiene pacientes COVID en UCI, y esto se debe, ha dicho, a que "se va normalizando la vida de las personas, el sistema sanitario" y "la economía", lo que ha considerado que es "importante" y que, "además, lo hemos hecho en un tiempo récord".

Así, ha subrayado el "éxito" del proceso de vacunación en Castilla-La Mancha y ha señalado que, "hoy, el número de vacunados en esta región de la población diana está próximo al 85 por ciento". Todo ello, ha afirmado, "con la colaboración de sanitarios, de profesores y alumnos, de familias, de casi todo el conjunto de la población, y eso nos llena de orgullo".

"Este país ha respondido de una forma muy eficaz a la lucha contra la pandemia, de una forma muy solidaria, salvo unas pequeñas minorías, y yo creo y es cierto que lo estamos venciendo", ha añadido Mora, quien ha considerado que "estamos empezando ya una nueva etapa".

"El presidente de Castilla-La Mancha, hace unos días, dijo que se van a eliminar todas las restricciones que la propia Comunidad Autónoma había impuesto a lo largo de los últimos meses y eso ya de por sí es importante", ha apuntado.

Por otro lado, Mora ha afeado a los 'populares' que fueran "incapaces" de apoyar la Ley regional de Ocupación Ilegal de Viviendas, promovida por el Gobierno autonómico y aprobada hace un año en el Parlamento autonómico, y hoy "se vaya a manifestar en Madrid para decir que están en contra de la ocupación".

"Yo creo que la unidad hace la fuerza y lo que no puede ser es que hagan políticas contradictorias", ha incidido el presidente del grupo parlamentario socialista, quien ha insistido en que "no vale apuntarse a cualquier carro, simplemente por oponerse al Gobierno, aunque las medidas del Gobierno sean medidas razonables y claras".

Por ello, ha instado a "luchar y trabajar, todos juntos", PP, Ciudadanos y PSOE, "para convencer al Gobierno de España de que, de forma inmediata, tramite la ley que nosotros le enviamos contra la ocupación ilegal de viviendas".

"En eso tendría que estar el PP", ha asegurado Mora, "y no en hacerse fotos delante de manifestaciones" porque "la principal manifestación es representar la voluntad de los ciudadanos", algo que, a su juicio, no hizo el PP al no apoyar esta ley en las Cortes regionales.