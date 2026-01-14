PSOE critica la pasividad del Ayuntamiento de Talavera ante la financiación provincial

Archivo - Geas de la Guardia Civil inician el estudio para comprobar el estado de las cimentaciones del Puente Viejo de Talavera - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha criticado la actitud del Ejecutivo municipal tras revelarse el volumen de inversión de la Diputación de Toledo a la ciudad. Un nivel de desembolso que los socialistas consideran un agravio comparativo con la capital provincial.

"Mientras la Diputación destina millones a la compra de edificios a favor de Toledo, Talavera se queda con las migajas ante la pasividad del alcalde, José Julián Gregorio (PP), y su socio de gobierno, David Moreno (Vox), quienes se conforman con actuaciones menores para la ciudad", han asegurado desde el PSOE a través de un comunicado.

Los socialistas han reclamado a los miembros del equipo de Gobierno información sobre sus gestiones con respecto a la Institución provincial, tras confirmarse que la administración provincial ha adquirido la antigua Escuela de Enfermería a favor del Ayuntamiento de Toledo para su conversión en residencia universitaria.

El Grupo Municipal Socialista ha recordado que en diciembre de 2025 el PSOE presentó en la Diputación una enmienda a los presupuestos para incrementar en 600.000 euros la aportación al convenio con el Ayuntamiento de Talavera, propuesta que fue rechazada con el voto en contra de PP y Vox quienes consideraban que la ciudad ya recibía suficiente inversión.

Además, han señalado que un día antes de esa votación, "responsables de la Diputación vinieron a Talavera para anunciar promesas vacías, sin proyecto y sin presupuesto, como el futuro arreglo del acceso al Puente Viejo una vez el mismo se haya restaurado".