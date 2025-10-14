PSOE critica el "silencio absoluto" de Núñez en materia de agua y lo acusa de "plegarse" a la voluntad de Génova

Archivo - El secretario de Acción Electoral y Comunicación Interna del PSOE de C-LM, Miguel Zamora, en una foto de archivo. - PSOE CASTILLA-LA MANCHA - Archivo

TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha criticado el "silencio absoluto" del presidente regional del PP, Paco Núñez, después de la reunión mantenida este pasado lunes entre la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía para abodar las nuevas reglas del trasvase, acusándolo de plegarse "a lo que dice Génova" en materia de agua.

Así lo ha señalado el secretario de Acción Electoral y Comunicación Interna del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Zamora, este martes en rueda de prensa, quien ha apuntado que el PP lleva "lanzando ofensiva tras ofensiva" en materia de agua para defender "unos intereses muy concretos que tienen ciertos presidentes autonómicos" 'populares' del Levante pero que "van totalmente en contra de los intereses y de lo que quiere el Gobierno y la ciudadanía de nuestra tierra".

En este sentido, ha apuntado que Núñez "tiene un problema" con esta materia "y con todas" y es que "no se cree que represente los intereses de Castilla-La Mancha". "Nunca ha tenido una voz alzada cuando se están perjudicando clarísimamente los intereses de su tierra", ha lamentado.

"Y eso le hace ser un líder débil y no ser de ninguna utilidad a ningún ciudadano, ninguna empresa y ningún agricultor de Castilla-La Mancha", ha remachado.

Por contra, ha continuado, el Gobierno autonómico y su presidente, Emiliano García-Page, llevan "muchísimo tiempo alzando la voz, defendiendo el cierre por completo del trasvase, que hay otro modelo como es la desalación y que hay una tecnología probada para garantizar los recursos hídricos en toda España".