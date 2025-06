PSOE critica que Vox esté en contra de C-LM y no entiende que PP siga gobernando con ellos ayuntamientos y diputaciones

TOLEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, ha criticado este lunes que Vox "esté en contra de Castilla-La Mancha" y su autonomía al afirmar que derogará el Estatuto si gobiernan y que presentará mociones en todos los ayuntamientos, y ha manifestado no entender que el PP siga gobernando con este partido en ayuntamientos y diputaciones de esta tierra.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE donde ha realizado una valoración tanto del Día de Castilla-La Mancha como de las opiniones con motivo de la aprobación del nuevo Estatuto regional, ha señalado que Vox "está en contra de lo que hacen los castellanomanchegos y en contra de lo que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha, en contra del Estatuto" y por lo tanto "en contra de la autonomía".

Y en este punto ha preguntado "qué va a hacer el PP donde está gobernando con Vox", por ejemplo, en Talavera de la Reina, donde el alcalde es del PP y el presidente de Vox en Castilla-La Mancha es el teniente alcalde. "Qué va a hacer el PP cuando el teniente alcalde de Vox en Talavera le presente una moción para cargarse el Estatuto aprobado por el PSOE con el PP y para devolver las competencias en materia de sanidad, de bienestar social, y de educación", ha planteado.

Por ello, ha pedido a los 'populares' "poner pie en pared de una vez, porque no pueden estar, continuamente, al albur de lo que dice un partido político como Vox que, lejos de querer a esta tierra, lo único que quiere es que empeoren las condiciones de vida de los castellanomanchegos. Por lo tanto, está muy claro lo que pedimos al PP: que rompa, definitivamente, con Vox", ha aseverado.

Godoy ha trasladado su sorpresa por que haya un partido político en Castilla-La Mancha, como Vox, que quiere devolver las competencias autonómicas, que no cree en la autonomía y que ha votado en contra del Estatuto regional.

Y ello a pesar de que hoy en Castilla-La Mancha, en materia educativa, "tenemos más profesores que nunca, a pesar de que hay menos alumnos que nunca", en materia de empleo los datos son "muy buenos", con menos paro que nunca, más población activa y más confianza empresarial, ya que "el 75% de las empresas extranjeras que han invertido están pensando en ampliar", o también en materia de dependencia donde si hablamos de la política de mayores, y de las políticas de discapacidad y para las personas más vulnerables, "Castilla-La Mancha lidera los rankings de atención", ha recordado.

De manera que, ha insistido, el PP "no puede estar gobernando con aquellos que no creen en la autonomía y que quieren derogar el Estatuto que hemos aprobado en las Cortes de Castilla-La Mancha".

"HIPOCRESÍA FISCAL PP"

Y, además, a preguntas de los periodistas, ha acusado nuevamente al PP de "hipocresía fiscal". "Lo que hemos visto cuando ha llegado a gobernar en los ayuntamientos es que ha subido, prácticamente, todos los impuestos en los que tenían posibilidades".

"Me atrevería a decir que no hay ningún programa electoral del PP, en materia municipal, autonómica o nacional, que no hable de bajada de impuestos, pero cuando llegan siempre los suben", ha señalado.

Y ha concluido recordando el ejemplo de Cospedal, cuando durante su gobierno, además de poner más impuestos, el PP puso en marcha las "tasas de la vergüenza, como puede ser la de dependencia, para que las personas que más lo necesitaban no solicitasen la revisión de dependencia. Esta es la hipocresía fiscal del PP, que lo hace a nivel autonómico, como hemos visto cuando gobernó, y lo está haciendo a nivel municipal".