PSOE defiende que la presión fiscal "está congelada y pactada" con los agentes sociales desde 2015 en C-LM

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez - PSOE

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha defendido este martes que la presión fiscal "está congelada y pactada" con los agentes sociales desde 2015 en Castilla-La Mancha.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, ha destacado que el Gobierno de Emiliano García-Page "cumple" con medidas sociales y económicas que mejoran la vida de la gente, frente a un PP regional que, con Paco Núñez a la cabeza, "está instalado en la cobardía política, en la incapacidad absoluta de defender a esta tierra y que además no tiene hoja de ruta".

Además, ha valorado que el Gobierno regional tiene ya en vía de desarrollo o ha cumplido el 97 por ciento de los objetivos marcados en el programa electoral y los que ha ido adquiriendo el presidente en los Debates del Estado de la Región, y ha asegurado que ello demuestra que "la región tira, que funciona y que va por el buen camino".

Tita García ha señalado que, por el contrario, el hecho de que no se sepa si el PP tiene hoja de ruta "demuestra que no piensa en Castilla-La Mancha", pero también que está sometido al mandato de Génova e instalado solo "en la confrontación, en el ruido y en poner palos en las ruedas".

Por ello, cree aún más necesario resaltar el "modelo Page" del acuerdo y de la negociación, y ha aseverado que "el camino se recorre andando" y que la realidad es que el presidente Page lo ha recorrido con los sindicatos y los empresarios, y llevando a cabo una congelación de la presión fiscal desde 2015, a pesar de la subida general de precios.

En este punto, ha aludido además a las propuestas sociales que están mejorando los servicios públicos, a la recuperación y ampliación de derechos en sanidad, de las políticas de vivienda, en dependencia, en transporte sensible a la demanda, en deducciones fiscales para jóvenes, en mejora de infraestructuras, o en educación, sobre lo que ha puesto el ejemplo de la gratuidad de la primera matrícula universitaria o el plan de climatización de los colegios.

Y, a la vez, ha citado los indicadores económicos positivos que se conocen semana tras semana y que ponen de manifiesto que "Castilla-La Mancha va por buen camino, que va a buen ritmo", ha añadido.

Tita García ha explicado que es el caso del índice de confianza empresarial que sigue consolidando a Castilla-La Mancha como la primera región en la que los empresarios quieren instalar sus negocios, y también el aumento en un 9 % hasta el mes de julio de las exportaciones, como se ha conocido este mismo martes.

Por lo tanto, ha concluido, "frente al ruido, frente al catastrofismo continuo que tiene Núñez, la credibilidad y la hoja de ruta clara del presidente Page para Castilla-La Mancha, que no es sino la de crecer desde el punto de vista económico, y también desde los servicios públicos. Queremos que Castilla-La Mancha siga siendo ese faro de progreso donde el resto de comunidades se miren y se quieran ver reflejados".