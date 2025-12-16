El PSOE denuncia frío y calor extremos en el Cuartel de Henares y acusa al equipo de Gobierno guadalajareño de abandono

Ediles del PSOE denuncian frío y calor extremos en el Cuartel de Henares y acusa al Gobierno local de abandono. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha denunciado este martes las deficiencias que sufre el Centro Social del Cuartel de Henares, en el barrio de Manantiales, por la falta de climatización, una situación que afecta desde hace meses a usuarios.

La portavoz socialista, Lucía de Luz, ha comparecido a las puertas del propio centro municipal para dar voz a las quejas de algunos vecinos, que ya en verano vieron cómo la instalación tenía que cerrar por temperaturas cercanas a los 45 grados al no funcionar el sistema de aire acondicionado.

Ahora, con la llegada del invierno, señalan que el problema persiste, pero al contrario: "Se están literalmente helando", ha señalado De Luz, quien ha explicado que actividades como talleres de costura o clubes de lectura se realizan con los usuarios abrigados, algo que corroboraron varias usuarias minutos después.

Según la portavoz del PSOE, el Gobierno municipal ha alegado falta de presupuesto para acometer la reparación, una justificación que calificó de inaceptable.

"No hay dinero para lo que no se quiere arreglar, porque sí lo hay para otros gastos millonarios", ha afirmado, acusando al Ejecutivo local de convertir Manantiales en "un barrio de segunda o de tercera".

De su lado, el presidente de la Asociación de Vecinos de Manantiales, Carlos García Hernández, ha corroborado las quejas y ha explicado que desde el verano se les trasladó que el problema se debía a una "pequeña pieza" del sistema de climatización, sin que hasta el momento se haya ofrecido un plazo concreto para su reparación.

"Nos dicen que se arreglará pronto, pero llevamos meses igual", ha lamentado.

Desde el PSOE ha advertido de que este caso no es aislado y recuerdan que otros edificios municipales también sufrieron problemas de climatización, llegando incluso a notificarse a riesgos laborales.

Así, algunos vecinos presentes durante la comparecencia de la concejal socialista y la propia De Luz reclaman una actuación inmediata que ponga fin a una situación que consideran insostenible.