PSOE denuncia que las tres familias con menores desalojadas en Toledo no tienen agua y siguen sin solución habitacional

De la Cruz insiste en que hay "algún amigo del alcalde" interesado en dicho derribo para levantar una discoteca

TOLEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha denunciado este viernes que las tres familias con cinco menores que ocupaban el antiguo centro de ocio de la Peraleda y fueron desahuciadas" hace 10 días para derribar dicho edificio no tienen agua y siguen desatendidas por el equipo de Gobierno.

Así lo ha criticado la viceportavoz socialista, Ana Abellán, y la portavoz, Noelia de la Cruz, que se han desplazado al recinto de La Perelada para entrevistarse con los afectados.

En declaraciones a los medios, Abellán ha recordado que un juzgado de Toledo, además de emitir una orden de desalojo y derrumbe de esas instalaciones, ha pedido en dos ocasiones al Ayuntamiento que busque y encuentre soluciones adecuadas para estas familias y los menores que están viviendo allí.

"Son los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento quienes tienen que acatar esa situación y hacer ese acompañamiento a las familias y sobre todo a esos menores. Pero no conforme con todo eso, además, se les ha cortado algo tan básico como es el suministro de agua", extremo, ha lamentado la edil socialista, que la concejala de Asuntos Sociales, Mari Sol Illescas, "dice que es mentira".

"¿Quién ha dado esa orden? Tagus no corta el agua si no hay alguien que da la orden. ¿Ha sido el alcalde a través de su concejala? ¿Ha sido la concejala?. Queremos saber", ha exigido Abellán, que ha instado al equipo de Gobierno a abrir los baños públicos de La Peraleda para que estas familias puedan hacer uso de ellos, hasta que tengan una solución más estable o más continua en el tiempo.

"ALGÚN AMIGO DEL ALCALDE", ENTRE LOS INTERESADOS EN EL DERRIBO

Por su parte, la portavoz de los socialistas toledanos, tras aseverar que una sociedad avanzada "no debería permitir situaciones como esta", ha vuelto a sospechar sobre la intencionalidad que puede haber detrás de ese derrumbe, que ha tenido una intervención judicial.

"¿Qué prisa tiene el Ayuntamiento con este derrumbe? ¿A quién le ha interesado que este derrumbe se haga de manera inmediata? A este grupo le ha llegado la intención del Ayuntamiento de instalar una nueva discoteca en este solar. Habrá muchas personas interesadas en instalar aquí una nueva discoteca, segura estoy que algún amigo del alcalde. Es la forma de gobernar de este equipo de Gobierno", ha cuestionado.

Dicho esto, y a preguntas de los medios, ha criticado que el equipo de Gobierno, en lugar de asumir su responsabilidad, haya pedido al Gobierno regional que actúe, demandándole una vivienda "digna" para estas familias desalojadas.

"Él nunca tiene responsabilidad de nada y basa su acción de gobierno en instar a otras administraciones --ha dicho sobre el alcalde--. Los servicios sociales del ayuntamiento de Toledo es la primera puerta de entrada. Ellos tienen que acompañar a las familias. Que no eche balones fuera y que no inste a otras administraciones", ha añadido De la Cruz, que ha terminado urgiendo al equipo de Gobierno a que dé soluciones a corto y la largo plazo a los afectados.

LOS AFECTADOS PIDEN UNA VIVIENDA "DIGNA"

Una de ellas, Silvia Augusto, madre de tres menores de 4, 6 y 11 años, ha avalado las denuncias de los socialistas al denunciar que desde que les echaron no ha ido nadie del equipo de Gobierno, ni les está prestando ningún tipo de ayuda.

En declaraciones a los medios, y tras indicar que algunos de sus familiares llevaban 20 años viviendo en el edificio derribado, ha explicado que la única solución que les ha facilitado el Consistorio es alojarse en un hostal durante 10 días.

"Pero mi marido se tenía que quedar aquí solo, cuidando la caravana. He dicho que no, porque es solo para dormir, por eso ya duermo aquí", ha indicado.

"Lo único que pedimos es una vivienda digna, sea donde sea, aunque sea en un pueblo, pero pedimos un techo donde poder meter a nuestros hijos", ha demandado esta afectada, que ha relatado que también están dispuesto a pagar un alquiler social, aunque este ha de ajustarse a su situación económica.

"Lo único que nos dicen es que busquemos trabajo, y yo estoy en uno de media jornada, de cuatro horas al día. Lo que cobro no llega a 400 euros. Con eso no me da para sobrevivir todo el mes con tres menores", se ha lamentado.