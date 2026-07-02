PSOE destaca la cifra de paro "más baja en 18 años" para un mes de junio en Castilla-La Mancha

Antonio Sánchez Requena. - PSOE C-LM

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes regionales, Antonio Sánchez Requena, ha destacado este jueves que Castilla-La Mancha registre la cifra de paro más baja de los últimos 18 años para un mes de junio, al tiempo que ha alcanzado las más de 826.000 personas afiliadas a la Seguridad Social.

En rueda de prensa en el Parlamento autonómico, Sánchez Requena ha valorado los datos de paro registrado y afiliación publicados este jueves por los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social y que son "una vez más" buenos datos para la realidad de Castilla-La Mancha.

"Hoy, en Castilla-La Mancha, tenemos la cifra de paro más baja para un mes de junio desde el año 2008. Estamos en las cifras de desempleo más bajas de los últimos 18 años. Y no solo eso, sobre todo, es que hoy en Castilla-La Mancha tenemos 826.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Eso quiere decir que tenemos 21.000 empleos más que hace un año", ha aseverado.

Para Sánchez Requena, estos datos demuestran que en Castilla-La Mancha el proyecto "realista" del presidente Emiliano García-Page está sirviendo para cumplir los compromisos que adquirió con la ciudadanía en 2015, cuando, además, la población activa ha aumentado en más de 200.000 personas.

"Por lo tanto, el presidente está cumpliendo esos compromisos en uno de los ámbitos más importantes que tiene la región, como es el empleo", ha remarcado, y ha recordado cómo hace once años, en el debate de investidura, Page pidió al partido "no dejarle ser candidato si no conseguía darle la vuelta a esas terribles cifras de desempleo que arrojaba la región en aquella época".

Y, ha insistido, "estamos ahora mismo en los mejores datos de desempleo desde el año 2008. Crece la población en Castilla-La Mancha y desciende el desempleo. Lo tenemos por debajo de la mitad de lo que había en el año 2015, y eso es una noticia excelente".

En este punto, el portavoz socialista de empleo ha dicho que "nos llama la atención" que siempre que tenemos una buena noticia para Castilla-La Mancha, el PP "no se alegre y no haga referencia" a ella.

A su juicio, hoy el PP de Núñez debería alegrarse de que en Castilla-La Mancha tengamos más de 21.000 personas afiliadas a la Seguridad Social más que hace un año, "pero seguramente lo que oiremos de él será el silencio", pues ha lamentado que para los 'populares' "sea necesario que a la región le vaya mal, e incluso intentando trasladar una imagen que es falsa".

"Es curioso que el PP de Castilla-La Mancha necesite que a la región le vaya mal para ver si a ellos les puede ir un poquito mejor", ha criticado, lo que ha afirmado "refleja claramente que, frente a un proyecto serio, sensato, basado en el consenso, que está dando resultados como es el del Gobierno del presidente Emiliano García-Page, solo hay al otro lado la nada y la mentira".