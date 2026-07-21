PSOE destaca el esfuerzo "ingente" de los equipos que combaten el mayor incendio registrado en C-LM y reclama "unidad"

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

GUADALAJARA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha destacado este martes el esfuerzo "ingente" de los equipos de extinción que combaten el mayor incendio registrado hasta la fecha en la región y ha reclamado "unidad" y menos "populismo".

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE ha señalado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se está trabajando y poniendo a disposición de esta emergencia que comenzó en La Mierla (Guadalajara) todos los medios necesarios ante la "catástrofe", y ha incidido en "dejar de lado los populismos" y en "dejar trabajar y decidir a los técnicos" que actúan conforme a las normas y a los conocimientos necesarios.

"Reconocer el esfuerzo de quienes están jugándose la vida para atajar un incendio. Y, ante todo, que ese fuego no llegue a los pueblos. Ya van 34 municipios evacuados, más de una docena de pueblos confinados, más de 1.200 personas fuera de sus casas", ha lamentado.

Abengózar ha pedido hacer público el esfuerzo de quienes están al frente para que ese fuego no llegue a quemar pueblos y para que cuanto antes se pueda controlar, y ha insistido en que los populismos "de nada sirven, pero menos ante catástrofes como esta".

Y por ello, ha añadido, son también importantes las labores de prevención. "Si algo ha demostrado el gobierno de esta región desde que llegara hace 11 años es que ha invertido en prevención, en personal, en maquinaria, en todo aquello que es necesario para atajar y para afrontar momentos como el que estamos viviendo", ha aseverado.

Al tiempo, ha trasladado, es la Guardia Civil la que tiene que esclarecer los hechos, determinar los motivos y actuar conforme a la justicia, y ha subrayado que "no se trata de castigar a nadie, sino de recordar que las normas se establecen por algo y se ponen para cumplirlas".

Así, ha recordado al PP que, "por muchas declaraciones que hagan, por mucho que quieran enredar también en la catástrofe, el Gobierno está actuando desde el primer momento con todos los medios", y con técnicos que determinan "qué hay que hacer y qué nivel hay que decretar", y a la vista está, ha añadido, que está funcionando la coordinación con otras administraciones y con los medios que se mandan desde otras regiones.

EL DECRETO DE VIVIENDA

Por otro lado, ha aludido a la aprobación este martes en el Consejo de Gobierno del decreto "a tipo cero" para el acceso a la vivienda de la juventud. Un decreto "muy esperado por los jóvenes en Castilla-La Mancha", ha sostenido, con el que esta región "vuelve a ser pionera".

"El Gobierno pone a disposición de aquellos jóvenes que quieren acceder a la compra de su primera vivienda, ese 20 % que los bancos no financian y a tipo cero. Una medida con la que esta región vuelve a situarse a la cabeza en políticas sociales", ha apuntado.

Abengózar ha añadido que el Gobierno cumple con ello el compromiso adquirido con los jóvenes de Castilla-La Mancha, y que esta iniciativa de vivienda forma parte de la estrategia global que el Ejecutivo regional se ha marcado en materia de juventud.