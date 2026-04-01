PSOE destaca a C-LM como la CCAA que más prioriza la inversión en políticas de vivienda de toda España con fondos Feder

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre - PSOE

TOLEDO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha destacado este miércoles a la región como la comunidad autónoma que más prioriza la inversión en políticas de vivienda de toda España, utilizando fondos provenientes de Europa como los fondos Feder.

Maestre ha llamado la atención en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE acerca de que, aunque todos tenemos identificado el problema que existe en torno al acceso a la vivienda, hay una gran diferencia entre las medidas que se ponen en marcha en unas regiones y otras, han informado los socialistas en nota de prensa.

Ha puesto el ejemplo de Baleares donde se va a destinar un 1,6% del presupuesto, de Castilla y León que no llega ni al 10% y Cataluña, que destina una cifra similar, y, sin embargo, Castilla-La Mancha, ha añadido, llega al 25%. "No hay ninguna comunidad autónoma que esté en el 20% y nosotros lo superamos. Y somos la región de toda España con mayor inversión de los fondos estructurales a la política de vivienda. Y eso se traduce en hechos", ha aseverado.

Así, ha subrayado el "afán" que tiene el Gobierno regional por desarrollar vivienda pública para favorecer el alquiler a personas menores de 35 años; las ayudas de hasta 10.800 euros para jóvenes que adquieran su primera vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, y también su "clara visión vertebradora", generando dinamismo en ciudades medianas, y fijando población en los núcleos urbanos más pequeños, ha remarcado.

En este punto, aparte de poner de relieve "los porcentajes ínfimos" que, en materia de vivienda, destinan las comunidades autónomas gobernadas por el PP, ha criticado que donde están en la oposición, como en el caso de Castilla-La Mancha, los 'populares' no reman con el Gobierno.

"Toda Castilla-La Mancha tiene que saber que el PP no quiso votar la semana pasada a decisiones tan importantes como la reducción del 40% al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, como la rebaja a la mitad del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para menores de 36 años, la deducción del 15% de la cuota autonómica del IRPF o del aumento en un 11% de las deducciones por arrendamiento en vivienda habitual", ha lamentado.

Y ha recalcado que estas medidas salieron por supuesto adelante, gracias a los votos del Partido Socialista, "gracias al empeño del Gobierno de Castilla-La Mancha, del presidente Page, pero desde luego que el PP no quiso apoyarlas. Y en esto tendrá que explicar por qué no han querido ayudar a esta generación que requiere y que necesita que los políticos de hoy en día estén a la altura", ha sostenido.

"LAS SENTENCIAS ESTÁN PARA CUMPLIRLAS"

Por otro lado, en respuesta a preguntas de los periodistas sobre el recurso que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, después de dos años de espera para que se cumplan las sentencias sobre los caudales ecológicos del Tajo-Segura, Maestre ha señalado que "la razón nos asiste y las sentencias están para cumplirlas".

"El acceso al agua es un derecho para todos, no solo para unos cuantos, y lo que está pidiendo Castilla-La Mancha no es ninguna pretensión egoísta, ni alocada, ni desnortada, es lo que necesita Castilla-La Mancha", ha dicho.

"Los ríos y los recursos hídricos pasan por todos los territorios y todos tenemos que tener derecho al uso de los mismos, priorizando siempre lo esencial y también teniendo una variable en mente que algunos no la quieren tener, y es que nosotros no tenemos un mar que desalar y, con esto, la razón es tan potente que no cabe discusión", ha sentenciado.