PSOE destaca el paquete de medidas de Page sobre vivienda y critica el rechazo del PP: "Es una mala actitud"

La vicesecretaria general de los socialistas castellanomanchegos y eurodiputada, Cristina Maestre - PSOE

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de los socialistas castellanomanchegos y eurodiputada, Cristina Maestre, ha destacado el paquete de medidas que ha presentado este miércoles el presidente regional, Emiliano García-Page, para "relanzar el acceso a la vivienda" en Castilla-La Mancha, especialmente de los jóvenes, y ha criticado el rechazo del PP: "Es una mala actitud".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Maestre ha valorado como "muy necesarias y muy positivas" las medidas que contempla la Agenda de Acción por la Vivienda 2026-2030, "frente a quienes solo se dedican a enredar, a criticar gratuitamente y a no aportar nada", ha señalado en alusión a los 'populares'.

Maestre ha incidido en que "cuando se está en política hay que dar respuesta a los problemas de los ciudadanos con respuestas claras y contundentes" como hacen los socialistas, y "no estar todo el rato criticando", porque "las dificultades están ahí y no se pueden resolver con un solo plumazo".

Por eso, ha aseverado con "orgullo" que esta batería de medidas va a "relanzar el acceso a la vivienda", dando "soluciones directas e importantes" al que es "uno de los grandes hitos y de los grandes problemas a los que se enfrentan los jóvenes de forma sumamente injusta".

En este punto, ha aprovechado para recordar que, nuevamente, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en Castilla-La Mancha se ha reducido un 40 por ciento, así como el impuesto de Actos Jurídicos Documentados se reduce un 50 por ciento, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Y "estamos viendo cómo una de las mayores dificultades o lastres que tienen las personas jóvenes a la hora de acceder a una vivienda es pagar esa parte que no pueden asumir más allá de lo que les pueda prestar el banco. El Gobierno va a facilitar el acceso a avales para poder cumplir con ese requisito o, por ejemplo, que haya desgravaciones fiscales en todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda", ha subrayado.

Con ello, ha lamentado que el PP "diciendo que está en contra, lo que está diciendo es que no le está gustando que haya préstamos o acceso a los préstamos para los jóvenes, no le está gustando que se reduzcan los impuestos ni que haya ayudas", en definitiva, "no le está gustando que haya un plan dirigido a, precisamente, quienes más problemas tienen. Y esa es una mala actitud que, por cierto, ya conocen todos los ciudadanos".

LA LEY FRENTE A LA DESPOBLACIÓN DE CLM CUMPLE 5 AÑOS

Del mismo modo, Maestre ha aludido al esfuerzo que está realizando esta tierra por frenar la despoblación, y a cómo desde hace cinco años, con la aprobación de la Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha se ha demostrado que esta tendencia se puede revertir y que puede existir igualdad de derechos se viva donde se viva.

Una ley con la que, ha destacado, más de 700 municipios han frenado la despoblación y hoy "tenemos más de 98.000 personas que ya se han beneficiado de las ventajas fiscales", así como de ayudas para seguir estimulando que muchos jóvenes sigan apostando por su tierra.

La vicesecretaria general del partido ha destacado también la puesta en marcha del transporte sensible a la demanda que ha permitido que más de 54.000 personas cuenten con un servicio adaptado a sus necesidades.