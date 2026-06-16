PSOE dice que Núñez tiene "un problema estructural con la verdad" y le acusa de "mentir continuamente" en materia fiscal

El presidente del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy. - PSOE

TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) - El presidente del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha señalado este martes que el presidente del PP regional, Paco Núñez, tiene "un problema estructural con la verdad" y le ha acusado de mentir "continuamente en materia fiscal", ya que el PP prometió bajada de impuestos y hasta ahora no lo ha hecho en ninguno de los ayuntamientos que gobierna.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, ha recordado que los alcaldes 'populares' lo llevaron escrito en sus programas electorales, y, sin embargo, "han subido todos los impuestos, los han subido en Talavera de la Reina, en Guadalajara, en Albacete o en Toledo", tanto donde gobiernan en solitario como en aquellos lugares en los que comparten gobierno con Vox.

"Este es el problema estructural que tiene Paco Núñez y que tiene el PP de Castilla-La Mancha. Y es que miente continuamente en materia fiscal. Probablemente, la única que haya bajado los impuestos, eso sí, a los que tienen millones de euros en las cuentas y tienen tres castillos, es la señora Ayuso", ha criticado.

Godoy ha sostenido que lo "honesto" en política es decir la verdad, y que el presidente Page así lo ha hecho a través del pacto fiscal con sindicatos y empresarios, que, desde hace 11 años, ha servido para generar actividad y empleo, para bajar los impuestos en el medio rural y hasta eliminar las tasas que puso el PP.

Eso permite, ha aseverado, recaudar impuestos, permite la inversión y el mantenimiento de los servicios públicos, de la sanidad, la educación, y los servicios sociales. "Lo deshonesto", ha apuntado, es decir, como el PP, que va a bajar los impuestos cuando está en la oposición y cuando gobierna, subirlos.

Al tiempo, ha cuestionado la petición "ahora" del PP de modificar el Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha cuando "son ellos quienes tienen bloqueado el Estatuto de Autonomía y, por ende, el nuevo reglamento de las Cortes".

"Nos preguntamos en qué está interesado en estos momentos el PP, que después de 11 años, se acuerden ahora de las sesiones de control", ha expuesto Godoy, quien ha censurado que "el PP está más pendiente de los votos que de lo que necesita Castilla-La Mancha y más pendiente de lo que dicen Génova y Tellado que de lo que necesitan los castellanomanchegos".

"Si se hubiese dignado a defender alguna vez los intereses de los castellanomanchegos y los intereses de esta tierra, Castilla-La Mancha ya tendría un Estatuto nuevo y estaríamos seguramente con un nuevo reglamento en las Cortes de Castilla-La Mancha", ha zanjado.