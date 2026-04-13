PSOE dice que el sorpaso de Vox a PP puede llegar viendo la estrategia de Núñez, que "intenta copiar" a la ultraderecha

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar. - EUROPA PRESS

TOLEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en Castilla-La Mancha ha argumentado este lunes que el sorpaso de Vox al PP puede llegar, viendo la estrategia del PP y de su líder en la región, Paco Núñez, que intenta "copiar a la ultraderecha" y practica la estrategia del "avestruz".

Así ha reaccionado la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, a preguntas de los medios en una rueda de prensa sobre una entrevista del presidente de las Cortes, Pablo Bellido, en la que aventuraba un sorpaso de Vox a PP en la región.

La estrategia del PP en la región, ha aludido Abengózar, es "la del avestruz, la de Paco Bulos, la de mentir, la de no ser claro, la de la traición constante", lo que representa motivos suficientes para que se pueda llegar a ver el sorpaso de Vox al PP en las encuestas.

"Es lógico que sus votantes o simpatizantes, viendo lo poco moderado de Núñez, voten a la ultraderecha original antes que a la mala copia del PP, que intenta copiar la forma de la ultraderecha de Vox", ha aseverado.

ADELANTO ELECTORAL

Preguntada por otra entrevista en la que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha reclamado un adelanto electoral a nivel nacional, la parlamentaria socialista ha tildado de "justa" esta petición de García-Page, ya que en las elecciones de 2023 a los alcaldes en Castilla-La Mancha se les castigó. No por la gestión realizada, ha señalado Abengózar, sino "por los aires del Gobierno nacional".

Respecto a las críticas de la secretaria general del PP, Carolina Agudo, acusando al presidente autonómico de estar "pensando más en los votos" que en lo que van a pagar las familias castellanomanchegas en la declaración de la renta, ha tildado esta crítica como "curiosa" porque el jefe del Ejecutivo está pendiente de la región y de cada uno de sus pueblos.

En este punto, ha calificado este argumento de "ridículo", pues responde a una estrategia de "desnorte, de sindiós y de vaivenes" de los 'populares'.