PSOE enmienda las cuentas del equipo de Gobierno de Guadalajara: "Recortan en educación y bloquean el acceso al empleo"

Concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara. - PSOE

GUADALAJARA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado una enmienda a la totalidad y más de medio centenar de enmiendas parciales al anteproyecto de presupuestos de Ana Guarinos, unas cuentas que han tildado de "antisociales".

"Es una estafa a la ciudadanía, porque nace muerto, y recorta en pilares básicos como servicios sociales; educación, cultura, deportes, mayores o juventud", ha denunciado la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Lucía de Luz.

"No podemos estar de acuerdo con unas cuentas que dan la espalda a las personas que más lo necesitan y recortan en lo básico, en servicios sociales; en educación, con medio millón de euros menos en mantenimiento de colegios; y en empleo, con otro medio millón de euros menos; en cultura, en mayores; o juventud".

A juicio de la portavoz socialista, el proyecto de cuentas municipales para 2026 de Guarinos "es el del trilerismo político, porque no ha durado ni una semana desde su presentación, y sin haberse aprobado, ya lo están modificando, quitando dinero de Juventud y de instalaciones deportivas, nada más y nada menos que 450.000 euros, para llevárselo a Festejos".

De Luz ha mostrado la oposición del Grupo Municipal a unas cuentas que Guarinos ha diseñado para que las vecinas y vecinos "paguen más para vivir peor".

"Hoy, en Guadalajara, se paga más por el agua; por la basura y la limpieza, tanto más como un millón de euros sin que el servicio mejore; pagamos más por el autobús y por aparcar".

Un aumento, consideran desde el grupo de la oposición, que no responde a una mejora del servicio, sino "al incremento de los costes de los contratos municipales y a los sobrecostes acumulados por una gestión tardía e ineficaz de los gobiernos del PP que, en total, suman más de 10 millones de euros".

Desde el PSOE consideran que el anteproyecto de presupuestos para 2026 "vuelve a apoyarse en el incremento de los ingresos procedentes de la ciudadanía".

"Suben impuestos clave, aumentan tasas y se incrementan costes asociados a servicios básicos, lo que supone un mayor esfuerzo económico para vecinos y vecinas de Guadalajara" ha condenado De Luz, que añade que, en materia de inversiones, el presupuesto "vuelve a evidenciar una ausencia de planificación estratégica".

"Guarinos sigue sin tener proyecto de ciudad y se le agota la legislatura. Tenemos inversiones coleando desde su primer presupuesto que no se han iniciado y Guarinos alardea de proyectos que no va a iniciar ya esta legislatura: amén de que son ya cerca de 10 millones de euros de partidas en sus presupuestos que no se ejecutan y que se quedan sin gastar", ha concluido la portavoz socialista.