PSOE estudiará las enmiendas al Estatuto de C-LM que puedan presentarse en la tramitación: "Esto es un trabajo conjunto"

MADRID/TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha asegurado que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso estudiará, en el caso de que sean presentadas, cualquier enmienda parcial al texto del Estatuto de Autonomía que este martes arranca su periplo parlamentario en la Cámara Baja.

A preguntas de los medios tras una comparecencia antes de suscitarse el debate, ha apuntado que el resto de grupos parlamentarios tienen "todo el derecho del mundo" a intentar mejorar el texto acordado por PP y PSOE, y más "en la casa de la ciudadanía y en la casa de la representación de la soberanía del pueblo español".

"Estudiaremos todas las enmiendas si eso ocurre", ha confirmado, indicando que lo importante es que quede patente que el nuevo Estatuto "es un trabajo conjunto hecho en Castilla-La Mancha y con Castilla-La Mancha".

En todo caso, indica, sería importante que estas enmiendas no vengan a "desvirtuar" el acuerdo alcanzado entre las dos fuerzas mayoritarias. "Pero por supuesto es más que respetable y entendible que alguien quiera introducir enmiendas".