PSOE exige dimisión del alcalde de Villarrobledo por investigación al padrón y Núñez pide dejar trabajar a la justicia

Ayuntamiento de Villarrobledo - JCCM

ALBACETE 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha exigido al presidente regional del PP, Paco Núñez, que pida al alcalde de Villarrobledo (Albacete), Valentín Bueno, que dimita, ante una investigación de la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades en las inscripciones patronales de ciudadanos extranjeros en la localidad. A lo que el líder del PP ha mostrado su respeto por cualquier tipo de investigación judicial.

En rueda de prensa, el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha dicho a Núñez, que aprovechando que está hoy en la provincia de Albacete pida al primer edil de Villarrobledo que dimita. "Es la zona cero de las malas prácticas del PP y lo permite".

García-Navas ha criticado que para Núñez "es muy fácil hablar mal de los demás y permanecer callado ante el resto".

Por poner contexto, ha recordado que se trata de un pueblo que lleva perdiendo población de forma continua "y, de repente, entre el año 2025 y 2026 aumenta su padrón en 1.000 habitantes", lo que precisamente --ha dicho-- está investigando la Guardia Civil.

"Y ante la ausencia de explicaciones por parte de su alcalde del PP, incluso después de pedírselo de forma reiterada la oposición, le pedimos a Paco Núñez, que está hoy en la provincia de Albacete que pida la dimisión del alcalde de Villarrobledo", ha aseverado.

García-Navas ha insistido en que Villarrobledo "es la zona cero de las malas prácticas" del PP y que Núñez "lo permite", porque, como ha recordado, no es el primer "escándalo" del PP en la localidad, donde ya se tuvieron que suspender unas oposiciones por "sospechas de amaño para favorecer a un concejal".

REACCIÓN DE NÚÑEZ

Por su lado, Paco Núñez, a preguntas de los medios desde Caudete (Albacete), ha reiterado que su partido siempre va a respetar "cualquier tipo de investigación judicial".

"Lo estamos haciendo cuando se habla muchísimo del presidente Bono, lo estamos haciendo cuando se habla muchísimo de todos los casos de corrupción del entorno del PSOE y del señor Sánchez, y lo vamos a hacer cuando se abre cualquier tipo de investigación sobre cualquier tipo de una presunta irregularidad", ha afirmado.

Asimismo, ha pedido dejar trabajar a la justicia y ha señalado que valorará cualquier tipo de decisión judicial "cuando haya conclusiones, cuando haya una sentencia firme y no cuando hay investigaciones abiertas".

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, hay una investigación en curso sobre presuntas irregularidades en las inscripciones patronales de ciudadanos extranjeros en Villarrobledo, donde el Consistorio ha facilitado documentación al respecto.

En base a la misma, lo que sí han señalado estas fuentes es que no se ha realizado ninguna diligencia de investigación en el interior de la sede del Ayuntamiento ni ningún tipo e registro en dependencias municipales.

Este jueves el concejal de Villarrobledo En Acción!, Mario de la Ossa, informaba sobre una intervención de la Guardia Civil el pasado 6 de julio en dependencias del Ayuntamiento de Villarrobledo, relacionada con una investigación iniciada el pasado mes de febrero. A colación de la misma, este edil denunciaba "la falta de información y transparencia que ha mantenido el Gobierno municipal del Partido Popular ante unos hechos de especial gravedad".