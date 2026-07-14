PSOE exige al Gobierno de Gregorio "actuar ya" para impedir la instalación de plantas de biometano en Talavera

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TOLEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al Gobierno local actuar de inmediato para que no se instalen plantas de biometano en Talavera y ha responsabilizado al alcalde, José Julián Gregorio, del "efecto llamada" que han provocado las reuniones que ha mantenido con empresas promotoras y los mensajes de apoyo que ha trasladado en las mismas.

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Flora Bellón, ha señalado que las declaraciones realizadas este lunes por el portavoz del Gobierno local han demostrado "una mentira más del alcalde y de su equipo de Gobierno" ya que "fue el alcalde quien abrió la puerta a esta primera planta de biometano, conocemos las fotos, conocemos las reuniones que tanto él como el Grupo Vox tuvo con esos promotores".

El Grupo Socialista ha recordado que en la página web del Ayuntamiento aparecen publicadas varias noticias con reuniones mantenidas entre el equipo de Gobierno y empresas promotoras.

Igualmente, han recordado que quien presentó alegaciones contra la instalación de la planta de biometano no fue el Ayuntamiento de Talavera, sino el de Cazalegas. "Por lo tanto", han continuado, "que no nos quieran vender que hay que esperar a los informes de los técnicos o que van a esperar a solicitar otros informes porque aquí, en el Ayuntamiento, ya se han hecho informes favorables a esta instalación".

Desde el Grupo Socialista han añadido que "nos parece bien que se quieran solicitar este tipo de informes a otras administraciones pero desde ya el Ayuntamiento debería estar trabajando en modificar las normas de planeamiento urbanístico que impida que ese tipo de instalaciones de instalen definitivamente en Talavera".

Por ello, han exigido al alcalde y a su equipo de Gobierno que "no se escondan detrás de los técnicos, que esto es una cuestión de voluntad política y si verdaderamente les parece que no son deseables en Talavera este tipo de instalaciones, que actúen ya" como se hizo con las macrogranjas durante la pasada legislatura.

Por lo tanto, desde el Grupo Socialista han destacado "que se pidan todos los informes que sean necesarios pero ya está tardando el equipo de Gobierno en modificar el planeamiento urbano de Talavera para impedir la instalación de más plantas de biometano".