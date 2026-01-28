El PSOE exige la remodelación urgente de la plaza de San Felipe Neri para atajar los problemas de accesibilidad

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Albacete, José González, y la concejala Ana Albadalejo visitando la plaza de San Felipe Neri. - PSOE

ALBACETE 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete ha reclamado una remodelación "urgente" de la plaza de San Felipe Neri, en el barrio de Parque-Sur, señalando que es una zona que presenta numerosos problemas de movilidad y accesibilidad, además de suciedad y deterioro, haciéndose eco de esta forma de las reivindicaciones vecinales.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José González, junto a la concejala Ana Albaladejo, han visitado el barrio acompañados por la junta directiva de la Asociación de Vecinos de Parque-Sur, que preside Isabel Ortiz, para conocer los principales problemas que presenta esta zona, entre los que destaca la falta de accesibilidad en todo el entorno y, específicamente, en esta plaza, según ha informado el PSOE por nota de prensa.

González Martínez ha señalado que en este espacio conviven diversos establecimientos de hostelería, un parque infantil y una residencia de ancianos, lo que hace urgente su remodelación.

"En general, el barrio presenta graves problemas de accesibilidad, teniendo en cuenta la existencia no solo de una residencia, sino también de otros muchos centros públicos y socio-sanitarios. Además, la edad media de la población ha aumentado, lo que incrementa las necesidades en cuanto al uso de andadores, sillas de ruedas y carros infantiles en el perímetro del colegio", ha explicado el portavoz.

DOCUMENTO DE REIVINDICACIONES

Estas demandas ya han sido incorporadas al Documento de Reivindicaciones Vecinales elaborado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA).

"Estamos ante un problema de primer orden, la accesibilidad, un asunto del que es responsable el alcalde, Manuel Serrano, que se arrogó las competencias en esta materia para no hacer nada", ha denunciado a este respecto Ana Albaladejo.

La concejala socialista se ha hecho eco asimismo de otras necesidades del barrio, como la limpieza de los solares de la calle Paseo Oliva Sabuco de Nantes, los problemas de circulación y aparcamiento -para lo cual, los vecinos han propuesto alternativas de entrada y salida al barrio- y la reorganización en la distribución de los contenedores de basura.

En este sentido, la asociación vecinal se ha quejado del estado de las aceras, calificando de "crítico" el tramo de la calle Ciudad Real hasta Antonio Gotor.

En esta línea, el portavoz socialista ha considerado necesario un plan de acerado para esta zona de la ciudad que preste especial atención a los puntos negros para las personas con movilidad reducida, junto con la búsqueda de soluciones al déficit de plazas de aparcamiento.

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado que se refuerce la limpieza de las aceras.

"Aunque somos conscientes del esfuerzo que realizan los trabajadores del servicio de limpieza, la configuración del barrio y el numeroso arbolado provocan que la plaza de San Felipe Neri presente un problema higiénico y un riesgo de caídas para mayores y niños, por lo que consideramos que es preciso reforzar la plantilla que se dedica a estas funciones", ha indicado Albaladejo García.