El PSOE de Guadalajara rechaza la ampliación de la zona azul y se compromete a retirarla si llega al Gobierno municipal

El edil del PSOE Alberto Rojo. - PSOE

GUADALAJARA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Guadalajara, Alberto Rojo, ha trasladado este jueves su rechazo a la ampliación de la Zona Azul en 1.200 plazas en la capital alcarreña, calificándola como una "auténtica salvajada", instando a la alcaldesa Ana Guarinos a "dejar de mentir".

"Es momento de ser claros y; por supuesto, de que Guarinos deje de mentir", ha dicho Rojo, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales donde ha anunciado su intención de "acabar con esta ampliación de plazas cuando regresemos al ayuntamiento, porque es una medida que forma parte del afán recaudatorio de Guarinos, que sólo beneficia a la empresa adjudicataria".

El secretario general del PSOE en Guadalajara ha declarado que el Grupo Municipal Socialista lleva manifestándose en contra de esta medida desde el establecimiento de la nueva Ordenanza de Estacionamiento Limitado y Controlado de Vehículos en Vía Pública Bajo Control Horario de Guadalajara, y que contempla este indiscriminado aumento de plazas, según ha informado el PSOE por nota de prensa.

En este sentido, ha señalado que tras la aprobación de la norma en Junta de Gobierno local, el 4 de julio de 2024, su Grupo Municipal presentó una enmienda al a totalidad "con el fin de que Guarinos reconsiderara adaptar esta ordenanza a la realidad de nuestra ciudad, y no esquilmara más la economía de nuestros vecinos y vecinas; así como cinco enmiendas parciales en materia de horarios; rotación de vehículos, y mejora del texto en lo que se refiere a la distribución de zonas".

"Algunas de estas enmiendas consiguieron mejorar su contenido, impidiendo el horario continuado de 09.00 horas a 21.00 horas de zona azul y que la avenida de Castilla se quede fuera del estacionamiento regulado, manteniendo sus plazas de aparcamiento libre; pero, el resto, recibieron el voto en contra de Guarinos", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que el Grupo Municipal Socialista votó en contra de la inclusión de estas 1.200 plazas. "La tropelía de Guarinos, este atropello a los vecinos y vecinas se ha ejecutado y responde a su forma de gobernar, que es la de exprimir los bolsillos de la ciudadanía; primero el IBI, después la basura, ahora aparcar, y mañana el billete de autobús. Nos está machacando con todo", ha afirmado Rojo.