PSOE Guadalajara rechaza que haya buena gestión municipal y cree que no hay "milagro económico" sino subida de impuestos

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz, en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

GUADALAJARA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz, ha rechazado este miércoles el relato de "buena gestión" defendido por el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, en el Consistorio, que ha calificado económica como "la nada más absoluta" tras asegurar que no existe ningún "milagro económico" sino una política basada en la subida de impuestos y la falta de iniciativas propias.

En rueda de prensa, De Luz ha replicado a las declaraciones realizadas el día anterior por el edil de Economía este pasado martes y ha afirmado que "las mentiras se desmontan solas". "No había agujero, por lo tanto, no había nada que tapar", en alusión a la supuesta situación económica negativa heredada que el actual Ejecutivo local había denunciado.

La portavoz socialista ha señalado como principal diferencia entre ambos periodos --el del Gobierno socialista y el actual de PP y Vox-- el que la política fiscal aplicada por el Gobierno de la alcaldesa Ana Guarinos está marcada por "tres años de subida de impuestos" y, en concreto, por un incremento del 20% en el IBI. "Es lo fácil, meter la mano en el bolsillo de la ciudadanía", ha criticado.

En este sentido, ha calificado de "anuncio electoralista" la posibilidad de una bajada de impuestos apuntada por el propio Esteban, vinculándola a la proximidad de las elecciones municipales. "Ahora, a un año de las elecciones, se lo están planteando. Que no nos tomen por tontos", ha advertido.

Además, a juicio de la portavoz socialista, cualquier eventual rebaja fiscal será "mínima" y no compensará el incremento aplicado en los últimos años. "No van a bajar un 20%, como han subido, porque tampoco han hecho ninguna restructuración del gasto ni han buscado ingresos alternativos", ha añadido.

De Luz ha ido más allá al calificar la política económica del Gobierno local como "la nada más absoluta", asegurando que no ha habido medidas novedosas ni inversiones reseñables. En su opinión, el Ejecutivo ha seguido una línea "continuista" aprovechando los buenos indicadores heredados, como el periodo medio de pago o la ejecución presupuestaria, sin introducir mejoras sustanciales.

Asimismo, ha criticado el uso que hacen de modificaciones de crédito que, según ha indicado, evidencian una gestión "a rebufo", destinando fondos inicialmente previstos para grandes proyectos a cubrir necesidades básicas como el asfaltado o la climatización de edificios municipales.

En paralelo, la portavoz socialista ha denunciado un deterioro de los servicios públicos y de la ciudad, que ha descrito como "más sucia, con peores servicios y ralentizada", cuestionando el destino real del gasto que reivindica el equipo de Gobierno.

CRITICAS AL PLANTEAMIENTO DE LA ZBE

Por otro lado, De Luz también se ha referido a la gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que previsiblemente se llevará a pleno como punto de urgencia. La edil ha criticado tanto el retraso en su tramitación como la forma en que se pretende aprobar.

"Entendemos que es una cosa suya y ahora la retrasan. No entendemos la urgencia más allá de quitarnos tiempo a los grupos municipales para presentar enmiendas y reducir la exposición pública", ha señalado.

Desde el PSOE consideran que esta forma de proceder refleja, una vez más, una gestión "improvisada y deficiente", acusando al equipo de Gobierno de actuar "mal, tarde y siempre a rebufo".

Desde el Grupo Socialista sostienen que la situación económica del Ayuntamiento no responde a una gestión eficaz, sino al incremento de la presión fiscal sobre los vecinos, y rechazan que exista margen real para una bajada significativa de impuestos sin cambios estructurales en la política económica municipal.