PSOE Guadalajara retirará la denuncia ante el "arrepentimiento y acto de contrición" de los autores de agredir su sede

El secretario de Organización del PSOE en Guadalajara, Rafael Esteban - PSOE

GUADALAJARA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

PSOE Guadalajara retirará la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional la semana pasada tras los graves invidentes registrados en la sede del partido el pasado 8 de enero.

Una decisión que surge, tal y como ha detallado el secretario de Organización de la organización socialista, Rafael Esteban, esta misma tarde tras haber mantenido un encuentro con las tres personas que han reconocido ser las autores de los golpes y patadas que se efectuaron contra la puerta y las instalaciones del partido.

"Quería agradecer, públicamente, su valentía por querer mostrarnos su arrepentimiento", ha señalado el propio Esteban, quien ha destacado que este acto de contrición es, hoy en día "más que necesario en una sociedad en la que el ruido casi siempre esta muy por encima de las palabras bonitas y de este tipo de gestos".

Es por esta razón, que desde PSOE Guadalajara se ha tomado la decisión de retirar la denuncia interpuesta, así como de pedir disculpas al propio cuerpo policial por el tiempo que hayan empleado hasta la fecha para identificar a los presuntos culpables.

El dirigente socialista ha querido realizar, de nuevo, un llamamiento al diálogo y ha expresado su deseo de que "a medida que vayan pasando los días, este ruido, por lo menos por parte de quienes conformamos PSOE Guadalajara, no forme parte de ninguna de las estructuras de debate".

Además, ha querido concluir, poniendo en valor este arrepentimiento y disculpa pública de quienes cometieron estas agresiones, reseñando que "hemos de tomar nota y ejemplo. A veces nos equivocamos y es positivo pedir disculpas, y en este caso, se hacen extensivas a quienes se sintieron agredidos que eran las personas que se encontraban en ese momento trabajando en nuestra sede".