PSOE insta al PP a plantear en su congreso el modelo que quieren para C-LM y a dar carpetazo a la época de Cospedal

CIUDAD REAL, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha instado este sábado al PP a que plantee en el Congreso Regional que celebra este fin de semana en Puertollano (Ciudad Real) "cuál es su modelo" para Castilla-La Mancha y aproveche para "dar carpetazo" a la época de Cospedal.

"Para nosotros es muy importante, porque es importante para Castilla-La Mancha, que del congreso del PP salga un buen PP porque nuestra tierra necesita políticos, aunque sea también en la oposición, que antepongan los intereses de su tierra y que hablen bien de su tierra y que trabajen por su tierra, y ojalá en este congreso del PP se dé carpetazo a la época más oscura del PP", ha aseverado.

Una etapa que "todavía recordamos muchos castellanomanchegos", ha asegurado, "en la que imperaban los recortes, la hostilidad, el desprecio a lo nuestro", ha informado el PSOE en nota de prensa.

En rueda de prensa en la sede del PSOE de Ciudad Real, Maestre incidido en que "ojalá este congreso sea el carpetazo a esa época tan sumamente siniestra", al tiempo que ha deseado que, "en consecuencia, porque era su estilo que han heredado los de ahora, abandonen la era del insulto, del desprestigio, del desdén".

"Añoramos, anhelamos, pedimos, deseamos un PP que arrime el hombro y que ayude al Gobierno y que ayude a la sociedad de Castilla-La Mancha a mejorar y a estar todos unidos porque así nos va mejor a todos", ha añadido.

Del mismo modo, la portavoz socialista se ha referido al programa político del Congreso Regional del PP que ha considerado de "desolador" y "vacuo", ya que "se aglutina en escasas 28 páginas" y no dice "absolutamente nada de cuál es su modelo para Castilla-La Mancha más allá del corta y pega de idearios del ámbito nacional".

"No sabemos nada porque no lo pone", ha insistido, al tiempo que se cuestionado "qué van a hacer" los 'populares' con las personas mayores, "cuál es su propuesta con los jóvenes, cuál es su modelo de trabajo con los agricultores o con el apoyo a nuestros sectores o a los tejidos productivos".

"¿Cuál es su modelo para hacer frente a la despoblación? ¿Apuestan por el estado del bienestar? ¿Van a invertir en su modelo? ¿Apuestan por invertir en la sanidad que necesitamos todos, independientemente de dónde vivamos?", se ha preguntado, o si, por el contrario, "van a seguir apostando por aquello que apostaron cuando estaban en el gobierno", en alusión a su política de recortes.

Ha recordado que "era cerrar centros escolares, centros de salud, urgencias, privatizar hospitales, echar a funcionarios a la calle, eso fue lo que hicieron".

"Hoy no lo han puesto en ese informe, pero no nos tranquiliza porque tampoco dice que no lo vayan a hacer y creemos que en un programa político hay que hacerse una buena foto de lo que es el programa electoral o el programa de gobierno o el programa político a cuatro años vista de un partido político", ha sostenido.

Una circunstancia que, para Maestre, "genera inquietud en los ciudadanos" y "también genera desconfianza".